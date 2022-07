VELIKA ISPOVEST MARKA OSMAKČIĆA: Priznao da mu Viktorija NEDOSTAJE, spomenuo njen ABORTUS, a evo da li ulazi u Zadrugu 6!

Marko Osmakčić napustio je rijaliti šou program "Zadruga 5" nakon što je zajedno sa ostatkom porodice lažirao smrt oca, Franja Osmakčića.

Marko je na samom početku razgovora otkrio zašto je na takav način izašao iz rijalitija:

- Verovatno si gledao video koji sam ja objavio, mnogi su videli. U principu sam ja generalno sve rekao. Kada sam izašao nisam uopšte bio upućen da će se to na takav način uraditi niti je moj otac čuo ono što sam ga prozivao na blef, to je čuo tek kada sam ja bio u autu. Sve se slučajno poklopilo. U prvom momentu ja nisam znao, raspadao sam se dok nisam otišao iz "Zadruge" i saznao neke stvari. Razmišljao sam i sam da odem, ali nisam razgovarao sa produkcijom. Mene ne može niko uporediti sa Dalilom, Carom, Mensurom i onom gamadi od ljudi koji ih samo ucenjuju, nisam kao oni.

Zašto si bio nasilan prema Viktoriji i da li je ona to zaslužila?

- Ljudi vide deo kada ja nju ubacim u bazen. A nisu videli kako ona mene maltretira 15 minuta i ne daje mi pare i za*ebava, mlatara mi novcem ispred nosa i vuče me, uhodi me i sprda, provocira me i vadi mi mast... To niko nije video. Ja je molim "Daj mi samo pare i popričaćemo i sve"... To su hiljade scena gde se predstavi da samo ja napravim skandal.

Da li si takav ranije bio i prema svojim drugim devojkama?

- Ne. Nikada. Znam da mi mnogi ljudi neće verovati, reći će "Ma to je nemoguće, to si ti u suštini, sad se pereš"... Ali stvarno ne. U spoljnom svetu opsovao majku ženi nisam. Ljudi ne mogu da shvate zašto onoliko psujem... Zato što tražim mehanizam da svoj bes ispraznim. U tom zatvorenom prostoru, ti moraš da slušaš. Ja ne mogu da kažem "Ćao narode", da sednem u auto i odem. Ja tu mogućnost nemam. Unutra moj lik, moja narav, traži mehanizam da se smiri. Znači ili moram da te opsujem, ili da te prebijem ili da te ubijem. Najbolja varijanta je da se sklonim. Ali unutra ne možeš da se skloniš. Ona ti dođe pa te prati, pa ti mlatara, pa ti baca stvari, pa ti kida krevet, pa ti urniše stvari, pa ti ne da da spavaš, pa te štipa, pa te tuče, pa te prebije... Koliko puta sam istolerisao da me prebije?

Kako si reagovao na abortus, kako si se osećao u tom trenutku?

- Ne znam ni sam. Janjuš je rekao "Svašta sam prošao sa Majom, videćeš kad izađeš napolje, shvatiš da to nije bila ljubav nego neka boleština, navika". Ali evo izašao sam pre tri i po nedelje, meni to nije bila boleština i navika. Kad legnem sada u krevet, fali mi. Ne radi se više o strasti. Hiljade i hiljade ponuda imam od žena, ali ja još nisam u stanju ni da spavam sa nekom ženskom osobom. Koliko god se sprdao, muče me neke stvari. Znam da je malo pokvarena, znam da je malo vrckava i ku*vasta u tim nekim postupcima, ali znam da me ludački voli.

Jel se kaješ zbog nečega učinjenog u Zadruzi? Da li si pokušao da dođeš do njene bake da joj ibjasniš kako se i zašto se to tako izdešavalo?

- Ja nisam neki momak koji ima devojku, pravi skandale, napade, a onda se obraćam njenima. Nisam takav. Malo sam inteligentniji i svestan sam - nema od toga ništa. Nema smisla da stupim sa njenom bakom u kontakt, teško je da ona može da ima razumevanja. Viktorija jeste provocirala i čačkala mečku, ali teško da će baka reći "Sinko ja tebe sve razumem", kad je videla kako je bacam u bazen i kako je psujem.

Da li bi se vratio ako bi te produkcija pozvala u "Zadruga 6"?

- Mnoge stvari bi morale da štimaju da bi se opet vratio. Na kraju, najveću štetu nosim ja. Ugled, reputacija... Viktorija isto... Ona je jadna u još goroj poziciji, ona tek nije svesna šta je sebi uradila. Nisam zlopamtilo, mogli bi da pronađemo zajednički jezik... Može sa mnom da se dogovori sve, ali mora sve da štima. Ne želim ni sa kim rat.

A šta se dešava sa kaznom?

- Nemam pojma. Kada sam izašao napolje nisam se javio ni produkciji ni nikome. Zvanično nisam diskvalifikovan. Znam da je moj prijatelj nazvao neku devojku iz produkcije i pitao da li može neko po stvari moje da dođe, ona je rekla da može na kraju rijalitija da dođe "jer je Marko diskvalifikovan". Ali iskreno, najviše smo oštećeni ja i Viktorija u toj priči, a ne produkcija. Nisam dobio nikakvu poruku, niko me nije kontaktirao, digli su ruke od mene i ja od njih. Ali prema tekstovima oni će me kao tužiti.

