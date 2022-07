FILIP CAR MISLI DA JE ŽRTVA DEJANA I MENE, ALI ON SE SA MNOM IGRA: Dalila provalila bivšeg dečka, sve je ovo bio njegov PLAN!

Dalila Dragojević priznala je da li je vredelo sve ono preko čega je prelazila Filipu Caru.

Dalila smatra da je u mnogim situacijama ispala glupa.

- Taj čovek je isplanirao svoj prilazak, nije prišao spontano. Znala sam i osećala da je planirao da sve to uradi. Da sam pristala, na kraju bi bilo da mi dokaže da nije kukavica ili da bih se ja pomirila. Taj čovek sa mnom igra rijaliti, ja sa njim ne. Imala sam planove sa njim - pričala je Dalila.

- Meni je sto puta nabačeno na nos da ja igram sa njim rijaliti, da sam ja rijaliti igrač. Pričao je u množini, da nećemo preko njegovih leđa, da je on nas napravio. Mislio je na Dejana i mene, da je ovo isplanirano, da je on žrtva situacije - rekla je Dalila.

- Što se Dejana i nje tiče u paketu, to sam govorio pre par meseci. Ako je igrala sa Dejanom i Anđelom rijaliti, zašto ne bi sa mnom? - pitao je Car.

- Umorna sam od cele ove priče. Ja sam se uverila da me nije voleo, sve je bilo smišljeno. Neosvojiva tvrđava, radio ga je adrenalin. Sada kada se približio kraj i kada je trebalo da bude tu... On je meni juše pričao zbog kompleksa jer sam rekla da je kukavica i da je ženski polni organ, zbog toga je prišao - pričala je Dalila, pa nastavila:

- Došao da se pokaže da se ne pere, tako je rekao, samim tim je pokazao da se pere. Mimi je rekao da sa mnom svakako ne bi bio napolju. Mnoge stvari je lagao i radio juče posle tog prilaska. Sedeo na zidiću sa Sanjom, namerno radi stvari koje žele da me pogode. A onda kad me pogode i zaplačem, on kaže da igram rijaliti. Ja njega volim, ali ga više ne vidim pored sebe. Juče je opet bio agresivan, doživim automatski strah. Pružio je ruku zbog rijalitija, njegova ruka je lažna. On je folirant i manipulator i čovek koji sa mnom igra rijaliti. Ja nigde nisam čula da mi je prišao jer me voli, nego jer sam mu rekla da je kukavica i ženski polni organ. I malopre je Zoli u bazenu pričao kako će da se javi nekoj ženi što ga je kontaktirala za ronjenje. Sa njim je sve već viđeno. Šta ja treba da doživim i preživim, da bude nešto novo? Gotovo - poručila je Dalila.

