SVE JE SPREMNO ZA IZLAZAK DEJANA DRAGOJEVIĆA IZ ZADRUGE Biljana ne spava noćima, David priželjkuje POBEDU, jedva čekaju da ga VIDE

David Dragojević progovorio je o svom bratu Dejanu Dragojeviću koji u nedelju izlazi iz Zadruge.

David je otkrio za Informer kakva su njegova očekivanja pred finale "Zadruge 5":

- Moje očekivanje je pobeda, vrh! Jako sam nestrpljiv i ne mogu da dočekam nedelju da izađe napolje. Koliko on ima tremu unutra, toliko imam i ja. Bićemo tu jedan za drugog kao i pre, imaćemo komunikaciju kao i ranije - rekao je David.

Dragojević je otkrio da je sve spremno da se Dejan vrati kući:

- Svi jedva čekamo da dođe, sve je spremno. Ne treba da se oseća kao stranac, to je naša kuća, tamo smo odrasli. Mama ne spava, sve je spremila. Očekujemo pobedu, za mene je on najbolji. Nikada nisam čuo ružnu reč za njega, podržava ga narod i to je bitno za rijaliti - rekao je David Dragojević.

