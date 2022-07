EMINA MUJIĆ I BILJANA DRAGOJEVIĆ ULAZE U ZADRUGU 6?! Rat zavađenih porodica će koštati 200.000 €, dobile ponudu koja se ne ODBIJA!

Biljana Dragojević i Emina Mujić su navodno dobile ponudu da uđu u Zadrugu 6.

Nastavak španske serije u kojoj su glavni akteri tokom "Zadruge 5" bili Dalila Dragojević, Dejan Dragojević i Filip Car nastaviće se i na jesen ako je suditi po novoj ponudi koju su dobile zaraćene strane, a kojoj je veoma teško odoleti s obzirom na to da se radi o vrtoglavim honorarima.

Kako Republika saznaje, pored bivših supružnika Dalile i Dejana, koji su pred kamerama išli od ljubavi do mržnje, oči u oči naći će se navodno i njihove majke Emina Mujić i Biljana Dragojević, koje su se preko medija napolju prepucavale dok je trajala čuvena saga, pa se, sudeći po svemu, očekuje spektakl.

foto: Printscreen/Pink

Produkcija je navodno spremna da ove dve porodice plati više nego Miljanu Kulić u jeku njene popularnosti kada se spekulisalo da se Nišlijkin nedeljni honorar kreće između 2.000 i 3.000 evra.

- Dalilina i Dejanova porodica su u pregovorima. Samo njihovim majkama nuđeno je po 2.500 evra nedeljno, što je 10.000 evra mesečno, a ako istraju do finala, to bi bila jedna pozamašna suma od 100.000. Teško da će i jedna od njih odoleti ovoj primamljivoj ponudi, pre će biti da su spremne da jedna drugoj za te pare vade oči. Obe su prošle pakao dok su posmatrale šta se dešavalo u ovoj sezoni. Mujićkina majka Emina iznosila je prljav veš o Dejanu kad je videla da se zaneo tokom veze s Aleksandrom Nikolić. Dejan je o Dalilinoj porodici počeo da iznosi sve najskrivenije porodične tajne, što do tada nije radio, pa je i ona rešila da progovori, a ima mnogo toga da kaže. Preko medija je apelovala na to da ga neko opomene da se smiri i skrati jezik, ali je nastavio da joj ponižava ćerku. Priča da je mnogo razočarao i da će završni udarac da mu priredi tek kad uđe na imanje. To je sledeći korak. Čelnici su nekoliko puta bili u kontaktu i s Dalilinim ocem Husom Mujićem, ali je njemu zbog stresa usled sekiracija koje mu je priredila ćerka zdravlje ugroženo. Mora da se čuva od stresa, a rijaliti svakako nije mirno okruženje - priča izvor blizak Emini, koja pomno prati sva dešavanja.

foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Ami G

S druge strane, u pregovorima s produkcijom su bili i Dragojevići, koji planiraju da se javno obračunaju s Dalilom i njenom porodicom da bi pokazali još jednom koliko je Dejanu čist obraz.

- I Biljani se zdravlje pogoršalo zbog stresa. Najgore joj je bilo kad je Dejan patio za Dalilom, posle se obradovala što je ušao u vezu s Aleks, ali ne može više da trpi da ga Car i Dalila napadaju, a nije ni za šta kriv. Biljana je, kao i Emina, razgovarala s mnogo ljudi. Ima razne informacije o Mujićima, zvali su je ljudi iz Bosne, pričali svašta o tome čime se Dalila i Emina bave, tako da pred kamerama može da izbije pravi rat! Pored Biljane, dobru ponudu dobija i David, koji je svaki put branio brata koliko je mogao - kaže sagovornik i dodaje:

- Ne znam kako će sve to da izgleda kad se svi sretnu, ali biće gusto! Emina je hirovita žena, Biljana je u stanju da ubije za svoju decu, a svađe Dalile i Dejana već poznajemo. Njih dvoje su već imali dobar honorar i u narednoj sezoni može samo da bude još i veći. Šuška se da su za "Zadrugu 5" dobili oko 150.000 zajedno.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

06:11 DALILIN OTAC HUSO MUJIĆ OGORČEN: Ako se razvede zbog ljubavnika mrtva je za mene! ZAVILA ME U CRNO