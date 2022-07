OSMAKČIĆ MOŽE DA SE VRATI U ZADRUGU! Bora Santana o poljupcu sa Viki i dogovoru sa produkcijom: Ponelo me je...

Bora Santana se osvrnuo na poljubac sa Viktorijom Mitrović, tokom žurke, koja je donedavno bila emotivna partnerka njegovog prijatelja Marka Osmakčića.

Da li ti nedostaje rijaliti, neobično je bez tebe?

- Neobična je "Zadruga" bez mene, ali veruj mi, prvi put posle pet godina sam napolju i uživam.

Kaješ li se zbog poljupca sa Viki Mitrović?

- Nikada u životu se ne stidim svojih posutpaka. Pričaju ona je ovakva, ona je onakva. Ima i gorih. Ja nju podržavam i nikada neću biti protiv nje. Gotivim je. Desilo se to, ponelo me. Jedino što se Milica oglasila da sam joj skinuo omču sa vrata. Ne znam da li sam ja nju davio ili šta radio. Ne valja kad psuješ, najgori si, ne valja kad se zezaš, cirkuzant si, ne valja kad nemaš ribu, gej si... Kad navataš ribu, šta si je navatao? Kako da se opustiš? Ja sam to želeo, ona je to želela.

Je li tačno da te je produkcija izbacila iz "Zadruge" nakon dešavanja na žurki?

- Dalila kaže da su me izbacili. Produkcija me nikada ne bi izbacila. Ostao sam duže nego što sam trebao, ali sam morao da izađem zbog prevoza koji je stigao.

Kako komentarišeš postupke Marka Osmakčića i njegov beg iz popularnog TV formata?

- Osmakčić je moj najbolji drug. Ne osuđujem ga. To je sve rijaliti. On može sutra da se vrati.

