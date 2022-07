LJUBAVNICI GURAO GLAVU U WC ŠOLJU DA NIŠTA NE PRIZNA NJEGOVOJ ŽENI: Šokantne tvrdnje o Gruji kruže u rijalitiju! Evo šta on kaže

Zadrugari su noćas igrali poslednju "Igru istine" u petoj sezoni rijaliti programa "Zadruga".

Učesnici su pokrenuli temu o odnosu Milane Mime Šarac i Nikole Grujića Gruje, a tada je isplivao šokantan detalj.

- Mima, objasni nam u kakvom si sada odnosu i šta planiraš dalje? - pitala je Sanja.

foto: Printscreen/Zadruga

- On želi da izađemo odavde zajedno, želi da se pomirimo... Ako to ne bude tako, zakleo se da nećemo imati nikakvu komunikaciju - rekla je Mima.

- Hoćeš da se pomiriš sa tom lažljivicom, kako ti kažeš? - viknuo je Miki.

- Zašto niste komentarisali druge? - pitao je pevač.

- To te je baš opravdalo - dodao je Miki.

- I ona je go*nar ako želi da se pomiri sa njim, isto su jedno drugom najgore stvari govorili - dobacio je Karić.

- Rekao mi je kako se Dalila i Filip bore do kraja... Jutros mi je prišao, rekla sam mu da ne mogu da pređem preko svih uvreda... Priznao je da je osvetoljubiv i da ću plakati kad tad... Ljudi me ovde ne zanimaju, ali kada mi ti nešto kažeš, normalno da me boli - govorila je Mima.

- Sad mi je ona još gora zbog svega! Svašta je nama pričala sa strane, a sada govori lepo o njemu. Grujo, zašto ljudi ne komentarišu, jer nema emocija! Šta god da je kod Dalile i Cara, oseti se to nešto, a kod vas samo ti voliš - rekao je Karić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ma šta si ti video kod Mime? Hajde reci nam šta voliš kod nje? - viknuo je Miki.

- Ona ima dve ličnosti u sebi, nekada bude dobra a nekada pokaže najgoru stranu - rekao je Gruja.

- Ti si lud! Ona ne želi da bude sa tobom a ti sada sve radiš da se pomirite! Zašto želiš da budeš sa osobom o kojoj si govorio sve najgore? Kakva dva idiota - čudio se Miki.

- I ti si jako bezobrazna! Gledala si u Zolu, provocirala si! Nisi ni ti naivna! - viknula je Matora.

- To nije istina... Šta se foliraš ovde? Ako imaš emocije prema ovom čoveku, reci! - urlala je Matora.

- Njega nazivaju psihopatom, možda te je zato sramota da to priznaš! Ali, treba lepo da priznaš sve ako osećaš nešto - viknuo je Karić.

- Ja sam lepo juče rekla da ga volim, ali mnogo manje i da su mi se smanjile emocije. Takođe, rekla sam da ne mogu da se pomirim sa njim i da ne mogu da pređem preko nekih stvari - govorila je Mima.

- Koliko si sigurna da se nećete pomiriti? - pitao je Stefan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam, ja to sada ne osećam - rekla je Mima.

-Zašto ne budeš iskrena? Reci šta si mi rekla juče! Rekla si da ga se plašiš i da nećeš da budeš sa njim jer se plašiš šta će tebi da se desi, zbog svih onih devojaka koje je uznemiravao - vikala je Sanja.

- Ma, odvratna si Mima - viknula je Anđela.

- Rekla si da je bivšoj ljubavnici gurnuo glavu u WC šolju kada je želela da sve prizna njegovoj ženi - viknula je Sanja.

- Molim? Kako te nije sramota! Kunem se u celu svoju porodicu da ovo nije istina, ti si patološki lažov! - rekao je Gruja.

Kurir.rs/K.Đ.