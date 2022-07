TEŠIM SE DA SU STANIJA I MARKO SAMO DRUGARI... Viki Mitrović progovorila o bivšem dečku i starleti, a evo šta kaže Dobrojevićka!

Viktorija Viki Mitrović napustila je "Zadrugu 5" i videla da su Stanija Dobrojević i Marko Osmakčić nerazdvojni.

Ona je sada za Informer priznala da joj nije lako kada to vidi, ali isto tako misli da među njima ipak nema ničega.

- Smatram da je Stanija neko ko ide uz njega i fizički i karakterno, ali iskreno mislim da između njih postoji neki drugarski odnos. Stanija je žena koja je par godina starija od njega, iskusnija... Mislim da se tu ne dešava ništa konkretno. Mislim da je to poslovna saradnja, možda neko druženje... Mislim da će se sve to svesti na taj neki drugarski odnos. To je neko moje mišljenje, možda grešim... Možda tešim sebe - rekla je Viktorija.

Sa druge starne, Stanija je objasnila zbog čega je pristala da s Markom snimi spot za pesmu koja nosi naziv po njenom imenu:

- Marku je želja mu bila da mu se pojavim u spotu. Tako da sam mu izašla u susret i dala podršku za muzičku karijeru - kazala je Stanija.

