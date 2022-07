OVO JE OBELEŽILO ZADRUGU 5: Preljube, razvodi, tuče, razbijene glavu, a OVO je najskandalozniji trenutak rijalitija!

Posle 10 meseci na petu sezonu "Zadruge" spuštena je zavesa. Više od 70 zadrugara borilo se za nagradu od 50.000 evra, ali je samo jedan otišao kući s čekom u rukama.

Za ovu sezonu produkcija često ističe da je najgledanija i najskandaloznija. Obilovala je brojnim svađama, tučama, samopovređivanjem, preljubama, a desio se i jedan razvod uživo. Definitivno su je, slažu se gledaoci, obeležili Dalila Mujić i Dejan Dragojević, koji su ušli u belu kuću kao bračni par, a iz nje su izašli kao neprijatelji. Razvedeni i s novim partnerima, ona s Filipom Carem, s kojim je i prevarila Dejana, i to na njegove oči, on s Aleksandrom Nikolić. Iako su prilikom ulaska u rijaliti istakli da njima scenario Sloba Radanović - Kija Kockar - Luna Đogani nikako ne može da se desi, njima se to upravo dogodilo. Mnogi kažu čak i gore. Dalila je brzo, mesec dana po ulasku, postala bliska s Carem. Mnogi ukućani su skretali pažnju Dejanu na taj odnos, ali je on i dalje verovao ženi. Odnosi su im bili narušeni, ali je on pokušavao da održi taj brak. Sve do trenutka dok Mujićeva nije ustala i priznala da se zaljubila u Cara. Tada je pao i prvi poljubac, a Dragojević je to teško podneo. Počele su žestoke svađe, vređanja, iznošenje prljavog veša, uključile su se i njihove porodice u sukob.

Ipak, veza Dalile i Cara bila je turbulentna. Tokom svađa nazivao ju je pogrdnim imenima, lomio joj stvari, pa se ona u jednom momentu vratila Dejanu. Imali su seks, ali posle samo tri dana, ona je opet uradila isto. Otrčala je kod Cara i zatražila razvod braka. Dejan je tada rekao da ga ona više ne zanima, ali se ipak borio sa svojim osećanjima. Kada je na proslavi Srpske nove godine sebi razbio glavu flašom, stvari su se promenile. Posle nekoliko dana provedenih van rijalitija, i razgovora s psihologom, rešio je da suprugu ostavi u prošlosti. Pomirio se s porodicom, s kojom pet godina, koliko je bio s Dalilom, nije imao kontakt i sebi dao šansu s Aleksandrom.

Dalila i Car su se sve vreme svađali i mirili, njena porodica za njega neće da čuje, imao je i druge devojke, u jednom momentu je došla i Maja Marinković, koja ga je odvukla od Dalile, ali mu je ona iznova davala nove šanse. I nedavno su se žestoko posvađali, ona je isticala da za njega neće da čuje, ali je tri dana pred kraj rijalitija, po ko zna koji put, promenila odluku i pomirila se s njim.

Ono što je takođe obeležilo ovu sezonu je izmišljena smrt Franje Osmakčića, Markovog oca. On je lažirao da je umro kako bi sina izvukao iz rijalitija. Marko je bio u vezi s Viktorijom, ona je ostala trudna, a on nije želeo da se beba rodi. Svom ocu je poslao šifrovanu poruku i on je odmah delovao na najbizarniji način. Osmakčić je dobio tužbu od televizije Pink, ali se on nada da će ipak uspeti to da reši. Nakon što je i Viki napustila "Zadrugu", njih dvoje su ponovo uspostavili komunikaciju, iako je ona tvrdila da će uništiti sve Osmakčiće i da će im debelo naplatiti za sve muke koje je zbog Marka i njegove porodice doživela.

Pala krv Miljana Zoli štiklom razbila glavu Miljana Kulić ove sezone je čak dva puta diskvalifikovana. Prvi put jer je bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli štiklom razbila glavu dok je spavao. Od jačine udarca, Zoli je krenula krv, koja se slivala niz lice dok je pokušavao da se odbrani. Obezbeđenje je uletelo, a ona je nastavila da mu preti. foto: Printscreen/Zadruga - Sada štiklom, a sledeći put će biti nožem - vikala je Miljana i nastavila: - Ubiću ga i na zadovoljstvo i na dostojanstvo pa će otići tamo gde mu je mesto. Ovog čoveka ću ja da ubijem. Ja, dok ga ne ubijem, ne izlazim odavde, a onda idem ili u zatvor ili u ludnicu, gde treba. Tada je izbačena, ali se posle izvesnog vremena vratila. I to s novim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom i slomljenom nogom. Ni tada nije izdržala, svađala se sa Zolom, čak i imala seks s njim, raskidala s Bebicom, vraćala mu se i na kraju su zajedno izbačeni zbog agresivnog ponašanja prema voditelju i cimerima.

Deniz Dejm Oralno zadovoljila Mihića i Zolu Deniz Dejm, jedina učesnica iz Slovenije, izazvala je pažnju svojim skandaloznim ponašanjem. Ona se nije libila ni da oralno zadovoljava zadrugare, pa je to uradila Stefanu Mihiću i Zoli. Tokom proslave reprize Nove godine Deniz i Mihić su otišli u kupatilo i započeli akciju. Oni se nisu, kao ostali zadrugari, sklanjali od kamera, već su to uradili bez obzira na to što su znali da ih snimaju. foto: Kurir Televizija Deniz je najpre oralno zadovoljila Mihića, a onda su imali žestok seks, a snimci su odmah preplavili društvene mreže. Mesec dana kasnije, ona se uvukla Zoli u krevet, ali se tada prekrila jorganom i njega oralno zadovoljila.

Na kraju - sam Gruji zbog veze s Mimom propao brak, a i ona ga ostavila I Nikola Grujić Gruja je uništio svoj brak sa ženom Ljiljom tokom boravka u "Zadruzi". Njih dvoje su zapravo živeli u vanbračnoj zajednici, imaju dvoje dece, ali je na taj odnos stavljena tačka onog momenta kada se pevač upustio u vezu s Mimom Šarac. Nju su tokom rijalitija nazivali ljubavnicom, ali ju je on branio. Na kraju, ipak je Gruja izašao kao slobodan muškarac, jer ga je i Mima ostavila. On se zakleo da napolju neće imati kontakt, jer ju je poslednjih sedam dana molio da razgovaraju, što ona nije htela. foto: Printscreen

Pukli Žestoke svađe Milice i Mensura Još jedan ljubavni par koji je obeležio ovu sezonu su Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić. foto: Printscreen/Pink TV Ona je u "Zadrugu" ušla kao maloletna, a od starta je pokazivala simpatije prema Cetinjaninu. Njhov odnos je bio turbulentan, nju nije prihvatala njena porodica, ni njega njena, ona je htela da ide protiv svih, ali se ta ljubav na kraju završila neslavno, jer Mensur više nije mogao da podnese sve učestalije i žešće svađe između njih.