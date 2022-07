NAROD OČEKUJE DA DEJAN POBEDI! David Dragojević jedva čeka da vidi brata, spomenuo i snajku Aleksandru: Nju vodimo u Veternik!

Brat Dejana Dragojevića David Dragojević došao je u Šimanovce da podrži brata Dejana Dragojevića.

foto: Nenad Kostić

Tom prilikom je istakao da jedva čeka da vidi i zagrli brata.

David je istakao da njegov brat nije imao taktiku, te da mu skida kapu za sve što je proživeo.

"Narod očekuje da on pobedi. Nije Dejan žrtva, on je prošao život i svaka mu čast šta je izdržao. 10 meseci je veliki period. On nije taktizirao, to je rijaliti. Ljudi mogu samo da pričaju. Dejan je naš pobednik, ako on bude hteo vodimo Aleksandru u Verenik. Nema potrebe da ide kod Huse ni po stvari", rekao je on.

1 / 4 Foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/M.M./A.D.

Bonus video:

03:13 David Dragojević na finalu Zadruge 5