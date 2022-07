PRVI INTERVJU POBEDNIKA ZADRUGE 5! DEJAN DRAGOJEVIĆ: Odvratan je osećaj stajati pored DALILE! Evo šta će sa PARAMA I DEVOJKOM

Dejan Dragojević odneo je pobedu u "Zadruzi 5" i tako osvojio 50.000 evra.

Dejan je okrio kako se osećao pored Dalile koja je osvojila drugo mesto, da li se vraća kod svojih u Veternik i kakvi su mu planovi za budućnost.

- Osećaj je predivan, prvo što ovo držim u ruci, ovu nagradu, ovo mi je najbitnije! Biti prvi u ovakvom takmičenju i da su me ljudi razumeli u svemu što mi se desilo, nisam imao taj osećaj, ali kad je došao kraj, shvatio da u suštini koliko su me ljudi razumeli i koliki je broj tih ljudi, i stvarno mi je drago zbog toga. Kad je došao kraj, sve što se izdešavalo, ne bih ništa promenio jer možda ne bi bilo ovako ozdravljenje - priča Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

Šta smatraš najvećim uspehom?

- To što mi se vratila porodica i što su mi ponovo otvorili svoja vrata i što opet mogu da zagrlim ljude koji su me najviše voleli i koji su me doneli na ovaj svet. Odmah idem u Veternik, sad ću videti i sa Aleksandrom da li će sa mnom ili ne, ako ne dođe večeras, dolazi odmah sutra ili prekosutra. Uglavom, dolazi.

foto: Printscreen/Zadruga

Kakav je osećaj biti i stajati pored Dalile nakon deset meseci, ponovo jedan kraj drugog?

- Odvratan je osećaj biti pored nje! Negativna energija izbija, ključa mi krv na neku nervozu, agresiju... Hvala Bogu pa je Dušica brzo proglasila mene kao pobednika, tako da ne bih voleo da se nalazim više u njenoj blizini, ali šta ću, emisije i mediji zahtevaju tu blizinu, pa ću morati to da ispoštujem, ali mimo toga ne.

foto: Nenad Kostić

U ruci držić ček od 50.000 evra, kako planiraš da potrošiš novac?

- Planiram da imam ozbiljne biznise! Smislio sam sve u glavi, videću šta i kako kada dođem kući, ali u pitanju je više biznisa! Biće turistička atrakcija u Beogradu, mora biti glavni grad, ovde je sve počelo, ovde se desila pobeda, tako da ću ovde pokušati da nastavim.

foto: Nenad Kostić

Da li ćeš i ti kupiti stan u Beogradu kao Dalila?

- Ne, ne... Ja se vraćam kod svojih kući, nema potrebe za stanom u Begradu. Uželeo sam se svojih, uželeo sam se svoje kuće.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/A.D/K.Đ.

Bonus video:

00:40 Dalila i Dejan u finalu Zadruge 5