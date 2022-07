BILI SMO SREĆNA PORODICA, SVE NAS JE BOLELO ŠTO NISMO U KONTAKTU Ispovest Dejanove mame dan nakon njegove pobede, spomenula Dalilu

Majka Dejana Dragojevića, Biljana Dragojević dan nakon pobede svog sina u finalu "Zadruge 5", otvorila je dušu i istakla da je presrećna što joj se sin vratio nakon 5 godina.

Naime, poznato je da Dejan i njegova majka jedno vreme nisu komunicirali, ali se njihov odnos obnovio nakon što je Dragojevića prevarila supruga Dalila u rijalitiju.

foto: Nenad Kostić

- Zaslužio je pobedu. Mada i da nije pobedio, došao je kući to mi je najbitnije. ne sećam se šta sam mu prvo rekla. Znam samo kad sam ušla u "Zadrugu", da samo se samo jako zagrlili, on je jako plakao i meni su suze išle. Sve nas je ovde najviše bolelo što nismo bili u kontaktu. Bili smo kompaktna porodica, slagali smo se, uvek veseli. Sve se kod nas slavilo i Uskrs i Božić i jedan i drugi, ništa nam nije bio problem. Odjednom se sve to preseklo i to je bilo nešto što je nama bilo katastrofa - rekla je Biljana i dodala:

foto: Nenad Kostić

- Kad su se upoznali i kroz prethodni rijaliti nije mi se dopalo Dalilino ponašanje, ali bože moj bio je to njegov izbor, ja sam ćutala, nisam se mešala. On je trebalo da zna i ima u podsvesti da može doći u bilo koje doba dana i noći kući bez obzira sa kim je.

- Aleks mi je slatka, lep su par. Ja sam više za to da se zabavljaju. Ako ide, dokle ide. To je njegov izbor.

Na kraju majka Dejana Dragojevića istakla je kako nije imala nikakvu komunikaciju sa Dalilom u finalu "Zadruge".

- Sinoć nisam obraćala pažnju na Dalilu. Nije pokušala da mi priđe, nema ni potrebe. Bilo bi bezveze bilo šta da mi kaže. Sve što se desilo, desilo se između njih dvoje. Dalila je kod nas bila ukupno 5,6 puta da bi ona bilo šta loše videla kod nas, nikad nismo imali nekih svađa - rekla je Biljana.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:14 Prvo oglašavanje Dalile Dragojević na Instagramu posle finala Zadruge 5