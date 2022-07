ALEKSANDRA PRIZNALA KAKAV JE BIO SUSRET SA BILJANOM DRAGOJEVIĆ: Čula sam šta je LOŠE pričala o meni! Dejan se odmah UMEŠAO

Aleksandra Nikolić posle finala "Zadruge 5" videla je porodicu pobednika Dejana Dragojevića, a sada je otkrila kakav je to bio susret.

Aleksandra je tokom žurke istakla koliko je ponosna na to što je Dejan pobedio, pa progovorila o Biljani Dragojević.

Kako je protekao susret sa Biljanom i Davidom?

"Sve je bilo okej, nisam osetila ništa loše. Prijatno me dočekala. Nisam ih dobro upoznala, ali bilo je prijatno. Nisam osetila netrpeljivost, čula sam samo da je imala loše komentare o meni. U tim trenucima se nisam ponašala kako treba, a svaka majka želi da zaštiti svoje dete", rekla je Aleksandra, pa progovorila o svojoj porodici:

foto: Nemanja Nikolić

"Ja sam bila preplavljena emocijama što sam izašla, nisam primetila da je bila odbojna prema Dejanu. Meni se niko neće mešati u vezu, niti moja majka to radi. Majka mi nije zamerila ništa sem što mi je pričala stvari iz spoljnog sveta, a to je da mi neki prijatelji nisu prijatelji. Kasnije mi je neka podrška slala klipove da sam sjajna, a iza ćoška... Ja sam to predosetila, a pričali su mi da su to moje teorije."

Da li planirate zajednički život Dejan i ti?

"Sve ćemo postepeno, prvo ide letovanje. Kasnije... On ide kod svoje porodice, sam je rekao da mu je to najbitnije, ja ga razumem", rekla je Aleksandra, pa se Dejan nadovezao:

foto: Nemanja Nikolić

"Cilj je jedan, da ne srljamo u propast. Zamišljam da se ostvarimo u svakom pogledu, da bude zdrav, normalan odnos. Pogrešio sam i neću to da ponavljam. U čudnoj sam situaciji, nije na zavidnom nivou. Moramo da otvorimo nešto, a onda da uzmemo stan. Mora da postoji pozadina, zalagaćemo se za budućnost. Nećemo da iznajmimo stan, a posle da nemamo da platimo kiriju. O porodici nismo pričali, rano je za sve to, neću da pripišem sudbinu deci kao što je Gruja."

Da li si stvarno zaboravio period života sa Dalilom?

"Meni samo prođe kroz glavu: 'Bože, zbog čega sam ja ovo sebi dozvolio'. To je jedini momenat kada mi Dalila pada na pamet. Ne mogu da ubeđujem ljude da se neću pomiriti sa Dalilom, neka vreme pokaže svoje. Ravna sam linija, mene ta priča ne zanima. Ljudima je to preko noći, a meni je sekunda trajala kao sat. Bežanja i lupanja sam imao milijardu, svaki sekund sam osetio, ja sam osetio na svojoj koži koliko ništa nije bilo brzo", rekao je Dejan.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

02:55 CECA MI JE IDOL! Nadica Ademov za Kurir TV o Ražnatovićevoj: Kao mala sam je gledala na TV-u i pokušavala da IGRAM I PEVAM KAO ONA