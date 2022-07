ZBOG MAJE ĆE SUBOTKIĆKINA DECA DA OSTANU BEZ OCA! Sanja zgrožena zbog veze Marinkovićeve i Pece: On je KRIV, koliko ima godina

Bivša zadrugarka Sanja Stanković progovorila je o Jovani Tomić Matoroj, a potom se osvrnula na aferu Maje Marinković, sa mužem Aleksandre Subotić.

- Jovanino učešće neću da komentarišem, čestitam joj na plasmanu i to je to. Ona je prevrtala očima na moje uspehe, kad je saznala da sam kupila stan i postala voditeljka, ali ja ću drugačije od nje. Kontaktirala me je, nešto oko telefona smo se čule, normalna konverzacija - otkrila je Stankovićeva.

foto: Nemanja Nikolić

- Naš odnos je bio jedan, jedini i neponovljivi. Ja sam pružila podršku MC Aleks, ako nema snage da se autuje. Želim im svu sreću ako žele da probaju. Kod mene se dešava nešto, bitno je da se dešava. Vidite kako izgledam, to je dovoljno - dodala je Sanja.

Ona je istakla da razočarana o Maju.

- Prvo sam se šokirala, dala šokantnu izjavu, nisam očekivala. To je između njih dve, nije mi mesto da se mešam. Rekla sam Maji da je jako ružno što se to dešava, podržala sam Alekandru, osećala se loše, nije imala nikog, sama sa svoje dece, htela sam da joj se nađem tu. Mislim da će njih dvoje čak ispeglati odnos, nema potrebe da deca ostanu bez oca. Postoji nešto što me je Maja privatno razočarala, to nema veze sa Aleksandrom, ali o tome neću da pričam. Sve što budem imala da joj kažem, reći ću njoj, ne preko Instagrama, novina... Nije Maja tu problem toliki, ne može neko da ti oduzme muža, ako on to ne želi. Ja sam Maji prešla preko Filipa. Ja kad sam videla Pecu, ja sam se šokirala. Nije samo Maja kriva, on je čovek koji ima godina koliko ima - poručila je Stankovićeva.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

