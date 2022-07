AKO NISU RAZVEDENI, RAZVEŠĆE SE! Aleksandra o Dejanovoj i Dalilinoj SITUACIJI, pa otkrila šta će uraditi sa Dragojevićem!

Aleksandra Nikolić, bivša zadrugarka i devojka pobednika "Zadruge 5" Dejana Dragojevića prokomentarisala je njihov odnos.

Pojavila se informacija da Dejan i Dalila nisu zvanično razvedeni, šta misliš o tome?

- Pa ako nisu, razvešće se, ne brinem se ja.

foto: Pritnscreen

Imate li ideje za neki biznis?

- Da ti kažem nismo stigli da pričamo ni o čemu. On ima svoj Jutjub kanal, a ja kad kupim telefon, možda ćemo i mi snimati. Sinoć sam ga čekala, navikla sam na njega, a on je imao sto obaveza. Planiramo da idemo na more zajedno, to mi je bitno baš, moram da se odmorim od svega.

foto: Nemanja Nikolić

Večeras ćete se susresti ti i Dejan i Dalila i Car, da li misliš da će biti neke drame?

- Zašto bi bilo bilo kakve drame, mi smo živeli tamo zajedno, spavali u istoj sobi. Neće biti drame sa moje strane, ja sam došla da ispoštujem sve ljude i to je to.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

04:57 Aleksandra Nikolić: Dalila nije zaslužila drugo mesto