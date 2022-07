SVE NJEGOVO ĆE IZAĆI IZ TE KUĆE Dalila o povratku u Šepak, otkrila da li su ona i Dejan RAZVEDENI, a onda spomenula PODELU IMOVINE

Dalila Dragojević progovorila je o povratku u Šepak, razvodu i podeli imovine.

- Šta ćeš da uradiš sa Dejanom stvarima kad se vratiš u Šepak? Da li ćeš uspeti da preboliš te uspomene? - pitao je Milan Milošević.

- Koliko sam čula izrazio je želju da mu ne treba ništa. Ja ću da spakujem to i stavim u automobil koji ću da mu vratim. Sve što je njegovo izaćiće iz te kuće, a to će biti za par dana - govorila je Dalila.

- Dejan je navodio vradžbine, kad je pričao katastrofalne stvari o tebi. Sve vreme je pričao da izbegava tvoje vradžine i da Aleksandra pazi gde ostavlja kosu, svemu tome je prethodilo tvoje paljenje igračakal, koje je u javnosti tumačeno kao obred. Zašto si palila? - pitao je Milan u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink

- Kad bacimo u smeće, neko se pronađe da izvadi i odnese u zalaganicu, zato sam ih spalila. Znate kako su moje igrečke bile pobacane, zalivane, pa prane. Ja da se bavim vradžbinama, ne bih izabrala da mi život bude ovakav, nego bih izabrala da mi život bude sjajan. Ima ljudi koji veruju u gluposti - rekla je ona.

- Pored svih ružnih stvari koje su te snašle, da li uspevaš da se prisetiš lepih trenutaka i kako je počelo sve sa Filipom? - pitao je Milan.

- Da li si sad razvedena žena? Da li si devojka ili si i dalje u braku? - pitao je Milan.

- Nisam dobila rešenje. Preko Pink.rs sam saznala da smo potpisale zahteve, ali da rešenje nisam dobila. Očigledno je da nisam razvedena - govorila je ona.

- Govori se da može doći do raspodele imovine. Da li ćete razmišljati u tom pravcu? - pitao je Milan.

foto: Printscreen/Pink

- Ne, mene to ne zanima, njegovo je njegovo. Ja nisam neko ko će da se bavi raspodelom i da se ganjamo. Ono što je zahtevao, autombil, to će biti dostavljeno, ništa više me ne interesuje - pirčala je Dragojevićka.

- Da li će ti biti teško kad otključaš vrata svoje kuće? - pitao je voditelj.

- Verovatno, srešću oca, ali neću tu da se zadržavam. Neću da boravim tu, ne da ne mogu sama, ali sve što se dešava me veže za Beograd. Vratiću se ovde, a kuća kao kuća ostaje - rekla je Dalila

Kurir.rs/M.M.

