DALILA RONILA SUZE UŽIVO, GLEDATELJKA JE URNISALA! Dragojevićka ne može Husu da pogleda u oči: Navukla sam mu sramotu na LEĐA!

Dalila Dragojević ronila je suze u emisiji uživo zbog oca Husa Mujića.

- Ima ko me shvata, to je moja porodica. Meni je otac poslao poruku i rekao da treba da podignem glavu i da ne dozvolim da me bilo ko poljulja. Kad dobijem takvu poruku, a on ima 66 godina, zapitam se zašto ja sa 28 godina ne mogu da podignem glavu? Obraćam se njemu, jako mi je teško - govorila je ona kroz suze.

- Tebi je on bolna tačka - dodao je Milan.

- Kad sam želela da se sklonim, radila sam sve što ga povređuje. Ja sam njemu navukla veliku sramotu na leđa, a on se bori da mi kaže da sam njegovo dete i da šta god da uradim svoje meso se ne jede. Ja ne znam kako ću da ga pogledam u oči kad odem kući. Toga sam se plašila u finalnoj noći, kad su se otvarala vrata od kapije... Šta da budu prve reči? Bilo mi je lakše da obavim telefonski razgovor, gde smo normalno pričali, ali kad ga vidim mislim da će da bude lom. Majka mi je pislaa za vreme reklama, isto mi govore iako nisu zajedno. Ja ne znam šta više da kažem - govorila je Dalila.

- Da li misliš da ti više zameraju Dejana ili Cara? - pitao je voditelj.

- Celokupno ponašanje, a najviše vezu sa FIlipom. Smatra da nisam trebala da dopustim neke stvari i to je to - otkrila je Dragojevićka.

- Mislim da ne postoji gora od nje. Mislim da je se otac i majka stide, i treba da se stide takvog odrona. To je strašno. Sve je to ona radila i za vreme Dejana i pre Dejana, to je katastrofa. Ne znam šta nju čovek da pita, kad je ona sve pokazala i ko je i šta je i kakva je - rekla je gledateljka.

- Mene ne može niko da opere, gospođa je samu sebe demantovala. Ja da se pravdam nekome i ponavljam reči kao papagaj, ne pada mi na pamet. Rekla je da ima decu i da su njeni napravili ovo, da bi podržali. Isto tako i moji roditelji. Moji roditelji mi nisu aplaudirali na ovo, ali me se neće odreći. Ja vom detetu nikad neću okrenuti leđa, a neki su okretali leđa. Moji majka i moj otac su pokazali da su uz mene deset meseci, koliko god da su bili rastrojeni. Nisu mi rekli da nemam gde da se vratim, nego da se što pre vratim - pričala je Dalila kroz suze.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:05 Dalila i Ljuba Pantović na okupu