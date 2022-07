SKANDAL U ŠIMANOVCIMA! Car bio OVDE dok je Dalila raskidala sa njim, pokušao da UPADNE U STUDIO, a onda su doneli ŠOK ODLUKU! FOTO

Dalila Dragojević je bila gošća u emisiji "Narod pita" gde je ostala bez podrške svog dečka Filipa Cara, koji je trebalo da gostuje sa njom.

Zbog toga što ju je ostavio na "cedilu", Dalila je odlučila da uživo u emisiji raskine sa njim.

Mi smo došli do saznanja da se Car u tom trenutku nalazio u famoznom etno-selu nadomak Beograda, koje bivši zadrugari godinama unazad posećuju. Odmah smo se zaputili tamo, a imali smo šta i da vidimo, piše Pink.rs.

U etno-selo stigao je Lazar Čolić Zola, zajedno sa prijateljem. Zola je pokupio svoje stvari iz automobila, pa ušao u etno-selo, ali se tamo nije dugo zadržao.

Car i on su zajedno utrčali u taksi kojim je Zola došao ovde, a mi smo odlučili da ih pratimo u stopu. Inače, Dalila u emisiji nije želela da otkriva gde se Car nalazi, ali je izjavila da ju je za vreme reklama pozvao da dođe kod njega.

foto: Printscreen/Pink.rs

Sa Lazarom Čolićem Zolom je odlučio da se hitno zaputi ka Šimanovcima, odakle se sinoć emitovala emisija, a u nastavku ovog teksta možete čitati i pogledati nastavak ove drame.

Na putu za Šimanovce, Cara i Zolu smo usnimili kako staju sa strane jedne pumpe. Pomislili da će dopuniti gorivo, ali su oni skinuli taksi oznaku sa vozila. Vozač je bio čovek sa kojim je Zola ranije stigao u etno-selo, verovatno njegov prijatelj o kojem je često pričao u "Zadruzi".

Filip i Lazar su potom nastavili put ka svom cilju i brzo su stigli u Šimanovce, gde se nalazi PFI studios.

Tamo ih je sačekalo iznenađenje. Kako je Car odbio da gostuje u emisiji "Narod pita", bio mu je zabranjen ulazak na privatni posed i obezbeđenje nije podiglo rampu.

foto: Printscreen/Pink.rs

- Zvao me je posle te izjave i rekao da to nije trebalo tako da se desi, jednostavno, ja pričam u momentima šta osećam. Da sam neko ko se bavi kalkulacijama, verovatno ne bih imala ove postupke koje sam imala i zbog kojih se stidim i sramim. Večeras je trebalo da bude sa mnom, on je izabrao da ode u etno-selo. Kad me je pukla realnost svih ovih snimaka, odlučila sam da kažem kako jeste - priznala je Dalila.

- Naprasno je odlučio da dođe u Šimanovce, ovde u emisiju, da priča šta je trebalo da priča, međutim, ne može da upada u emisiju tek tako. Trebalo je zajedno da dođemo ovde, zajedno da prebrodimo sve, odlučio je da ode drugim putem. A odjednom je mogao da dođe kad je čuo šta ja pričam, sad mu odjednom nije bilo loše. Nema više šta da se priča, otpratili smo se sa Instagrama i to je to - dodala je Dragojevićka.

foto: Printscreen/pINK

Kurir.rs/Pink.rs

