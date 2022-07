TARA POTIČE IZ JEZIVE PORODICE, SA 12 GODINA BILA NA ULICI KAO KUČE: Bivši rijaliti učesnik ovako je pričao o Simovoj!

Bivša rijaliti učesnica Tara Simov važi za jednu od najkontroverznijih takmičarki "Zadruge".

Jednom prilikom Marko Đedović izneo je detalje iz njene porodice koje zna. On je u julu 2021. godine odgovarao na pitanja gledalaca i pritom priznao odakle Tara potiče.

"Ja sam bio blagonaklon prema Tari još od prošle sezone, jer sam je gledao kao neko napušteno asocijalno kuče, kome treba ponoć. Ona je iz jezive porodice, sa vrlo ružnom prošlošću. Oni su detetu dozvolili da sa 12 godina ide ulicom... Ona mi je ispričala tu tužnu priču, a ja imam manu da umem da se sažalim, zato ne volim da ih slušam", pričao je tada Marko, pa dodao:

"Ona je pričala da sam joj ja prijatelj, to joj je dizalo cenu. U svemu tome joj je to odgovaralo. Ja sam njoj govorio da možemo da budemo drugari, da želim i mogu da pomognem, bio sam tu jer mi je bilo žao. Što se tiče moje blagosti prema zadrugarima, ja sam bio apsolutno drugačiji u trećoj sezoni. Suština je ista, samo je bila forma drugačija, jer su me u trojci ljudi vređali. Izgleda da su ovi naučili. Mene je samo misica uvredila, posle sam i ja nju. BIlo bi ružno da ja vređam ljude koji mene nisu vređali. Postoji samo jedna osoba koju sam prvi uvredio, a to je bio Gagi Đogani. Ove sezone su zadrugari bili oprezni."

