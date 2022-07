MIKI ĐURIČIĆ U ZADRUZI 5 OSVOJIO 100.000 €: Planira da kupi ćerkici STAN, a onda i još jedno DETE! Šapnuo OVO ženi čim je izašao

Bivši zadrugar iz Kupinova Miki Đuričić za neke je moralni pobednik rijalitija "Zadruga", jer je uspeo da dogura do samog superfinala.

Naime, u rijaliti formatima učestvovao je 10 puta, jednom je pobedio, a svaki sledeći put pobegao ili bio diskvalifikovan.

Miki je za 10 meseci zaradio 100.000 evra, piše "Svet".

"Kad je ulazio u rijaliti, ni sam nije verovao da će ovoliko ostati. Plan je bio do decembra da bude učesnik, pa je onda odlučio da se bori koliko može, pa koliko izdrži. Sračunao je on šta mu treba, pošto hoće sa ženom Angelinom skroz da promeni život. Ima u planu da ćerkici Dunji kupi stan. Ona je još mala, do tada će ga izdavati, a kad poraste neka sama odluči, da li će živeti u Beogradu ili će ostati kod njih u Kupinovu", kaže izvor, pa dodaje:

"Top je sve u dogovoru sa ženom uradio! Propustio je mnoge prilike i proćerdao velike pare, pa je sada odlučio da se opameti. Čim je izašao rekao je ženi da bi voleo da imaju još jedno dete, pošto kaže da je ovo prvo pametno na njega. Mala voli da crta, piše nešto, sve je interesuje, jako je bistra iako ima samo godinu i po dana, pa Miki kaže da ako je prvo takvo, nema šanse da sa drugim omanu."

