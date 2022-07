ZATVORILA SAM SE U 4 ZIDA, FILIPA SAM MOLILA DA MI SE JAVI: Emotivna ispovest Dalile Dragojević, u Šepak ne ide dok se OVO NE DESI

Drugoplasirana učesnica "Zadruge 5" Dalila Dragojević van sebe je otkako se završio rijaliti, a zbog svađe s Filipom Carem ne planira da ode ni u Šepak u posetu ocu sve dok se ne pomire.

Ona je sa knedlom u grlu progovorila za Republiku, pa je otkrila da na sve načine pokušava da smeška Cara da dođe da porazgovaraju s obzirom na to se on maksimalno distancirao od nje jer ga porodica tera da je ostavi.

- Nikako nisam dobro i to je razlog što se ne javljam novinarima i što ne dajem izjave. Potonula sam skroz. Zatvorila sam se u četiri zida, teško mi je mnogo. Gledam svoja gostovanja u emisijama i jasno se vidi da sam loše. Otkako smo Filip i ja napolju, mirimo se i svađamo na dnevnom nivou, a otkako sam u emisiji rekla da ne treba da budemo zajedno, mnogo je ljut. To sam rekla jer sam bila van sebe, nisam to stvarno mislila. Pritisak na mene je ogroman sa svih strana i to treba izdržati, ali ja sam jaka i nikad ne odustajem - priča Dalila i nastavlja:

- Filipa sam takoreći molila kroz poruke da mi se javi. Prvo sam zvala, odbijao je poziv i posle sam digla ruke. Izgleda da me je posle blokirao. Treba da odem u Šepak da se vidim s ocem, ali neću da idem bez njega. Hoću da ga upoznaju u pravom svetlu, a ne samo kroz svađe, koje smo imali dok smo bili unutra.

Dalila je potom objasnila da će na neko vreme skroz da prekine kontakt s medijima da bi se odmorila i došla sebi.

- Rešila sam da se sklonim od javnosti na neko vreme i nikom ne pričam gde sam. Svesna sam svega što sam uradila. Nije bilo jednostavno da se suočim s realnošću kad sam izašla, a ni sa surovim komentarima i svetom koji nije imao milosti prema meni. Imam uz sebe porodicu i prijatelje, a iako mnogi sumnjaju da je tako, imam i brdo fanova koji mi iz dana u dan šalju podršku i tople pozdrave. Sve mi to mnogo znači, pa ću se kad preguram ovo vratiti još jača - zaključuje Dalila.

