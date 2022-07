NAJGORA SVAĐA DALILE I DEJANA U RIJALITIJU? Unosila mu se u facu nakon što je razbio glavu: Imam tvoje embrione, napraviću ti BEBU

Dalila i Dejan Dragojević osvojili su prvo i drugo mesto u rijalitiju "Zadruga 5", a sada su se svi prisetili njihove najgore svađe.

Naime, nakon što je Dejan zbog Dalile razbio glavu, Dalila mu je rekla da će mu napraviti bebu jer ima njegove embrione.

"Meni nije jasno zašto neko komentariše naš život, nas dvoje znamo šta je trebalo da se desi. Dejan i ja smo rekli da treba da iskuliramo, a onda se on pobunio kada sam rekla da sam imala razgovor sa Carem. Dejan i ja smo bili okej do srpske Nove godine, a onda se desio onaj haos gde sam ja dva dana molila ljude da saznam gde je Dejan. Meni nije bilo dobro dva dana, a on onda dolazi i kaže mi dobar dan. pa mi kaže da mi ne veruje pogotovo kada sam krenula da razgovaram sa FIlipom. Dejane tvoja lažna drama je loša, ja sada gledam sebe, mene niko ne zanima", govorila je Dalila u januaru.

foto: Printscreen/Zadruga

"Alo, bre, ima klip kako si ti mi je*ala mamu kada me je Tina Ivanović grlila, pa si me štipala", rekao je Dejan.

"E zato, ja ću imati Dejanovu bebu, videćeš, imam embrije, imaću tvoju bebu", rekla je Dalila tada.

"Ne možeš, moraju mene da zovu", dodao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

"Potpisao si ti odavno, to je moje, ja samo dignem noge", rekla je Dalila.

"Već si ti dizala noge", bacio je Dejan komentar,

"Gledaj me u oči", rekla je Dalila.

"Odbij, sotono", rekao je Dejan.

Kurir.rs/K.Đ.