ZVEZDA GRANDA POTPISAO UGOVOR ZA ZADRUGU 6: Taru Simov zna od malih nogu, DEVOJKU nema jer bi je prevario u RIJALITIJU! ŠOK IZJAVA

Rijaliti ,,Zadruga 6" počinje od septrembra, a dosta se spekuliše ko će se naći na listi novih zadrugara.

Jedan od učesnika koji je potpisao ugovor je bivša "Zvezda Granda" Nikola Sretenović koji je za Republika.rs otkrio i pod kojim uslovima je pristao da se nađe na velelepnom imanju, ali i koga od zadrugara već poznaje dugi niz godina.

- Potpisao sam ugovor za Zadrugu 6, to je istina. Ulazim da se pokažem kao pevač, jer je to moj primarni posao i da pokažem svoj talenat kao glavni adut i kvalitet. Naravno, zanimljivo mi je sve to i želeo bih da vidim koliko sam daleko spreman da idem u psihološkoj igri, kao što je ovaj rijaliti, jer sam svestan gde ulazim - govori Nikola za Republika.rs i dodaje:

- Nemam ugovor sa Grandom, ja sam ispao pre potpisivanja ugovora! Ali odlučio sam se za Zadrugu, jer mi je upalo na bum i video sam u tome kao dobru šansu da se pokažem narodu i ispromovišem na najbolji mogući način.

Da li si imao neke posebne uslove?

- Samim ulaskom prihvataš sve uslove koji su već poznati, niko te nije tukao da uđeš, ako uspeš da se izboriš sam sa sobom, što je zapravo i najveći test, onda si uspeo ceo rijaliti da savladaš. Nikakvi specijalni uslovi ti nisu potrebni, niti sam ja tražio, o honoraru neću da pričam, ali što se tiče uslova, nisam ništa specijalno tražio.

Koga poznaješ od starih zadrugara?

- Znam Maju Marinković, Aleksandru Subotić, Taru Simov, Ša sam upoznao. Uglavnom ih znam sve, jer sam pevao u Zadruzi.

Da li si u vezi ili slobodan?

- Slobodan, nemam za sada devojku , da imam devojku, ne bih ulazio, jer bi je sigurno prevario.

Da li su te roditelji podržali?

- Da, oni se ne mešaju u moje odluke, znaju da znam šta radim, podržavaju me i na tome sam im zahvalan, jer znaju šta su prave stvari i žele da im sin bude srećan.

Poznanstvo sa Tarom Simov traje dugi niz godina...

- Da, sa Tarom se znam još od malih nogu, družili smo se, viđamo se povremeno. Tara je super devojka, ona je svesna da je napravila greške, ali džabe, to je ona, ne trpi autoritet, želi da ima svoju slobodu, da bude svoja, što je sada i pokazala. Takva je bila i kao mala, ratoborna, borila se uvek za sebe, uvek je kidala da bi uspela u životu, nikada nije dala na sebe. Izrasla je u super osobu i drago mi je da je uspela. Videli smo se skoro, ali nismo pričali o mom ulasku, jer nisam ni znao da ću ući, do pre nekoliko dana - govori Nikola.

Kurir.rs/Republika.rs

