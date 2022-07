NE VERUJE DA SAM KOD KUĆE Dejan Dragojević otkrio detalje susreta sa bakom u Veterniku a onda priznao šta je sa RAZVODOM od Dalile

Dejan Dragojević otkrio je detalje susreta sa bakom koju nije video pet godina.

- Nisam kupio auto, uzeo sam od ćaleta. Ne zanima me to, ni da mi dođe, ja ga ne bih dotakao. Čekam malo da se smiri situacija, da odemo malo da letujemo. Ona i dalje ne veruje da sam ja kući, još nije navikla na mene - rekao je Dejan.

- Kako je bakica reagovala? - upitao je Milan.

- Ona i dalje ne veruje da sam ja kući, još nije navikla na mene - rekao je Dejan u emisiji "Zadruga narod pita".

foto: Printscreen/Pink

- Predato je sve, ja sada čekam. Bitno je da sam se ja očistio - istakao je Dejan detalje o razvodu.

- Kako se ti osećaš Aleks?- upitao je Milan.

- Ja ne smatram da je on oženjen, ja sam bila tu kada se on razvodio na kanti. Za mene je on razveden - rekla je Aleks.

- Mnogo se priča o podeli imovine - rekao je Milan.

- Ni maslačak ne bi uzeo iz Šepka. Sve sam nove dokumente uzeo - otkrio je Dragojević.

Bonus video:

00:11 Aleksandra i Dejan odlaze u Veternik