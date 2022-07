ISPOVEST DEJANA DRAGOJEVIĆA I ALEKSANDRE Pobednik Zadruge otkrio da li RAZVOD smatra najvećim porazom, Nikolićeva SPOMENULA SVADBU

Dejan Dragojević je otkrio da se trudi da ispoštuje sve medije iako je poslednjih dana rastrzan na sve strane.

Trudim se, mediji su bitni. Koga ću da ispoštujem, ako ne vas koji ste nas pratili 10 meseci - rekao je Dejan Dragojević na samom početku intervjua.

Da li si sanjao da budeš zvezda?

- Kada bih rekao "ne", slagao bih. Ali na primer, što se tiče rijalitija, ne kao zvezda, ali da budeš prepoznatljiv - rekao je on, pa nastavio:

- U Novom Sadu sam uvek bio prepoznatljiv lik. Specifičan sam bio. Onda je David ušao u rijaliti, pa sam hteo i ja da se oprobam.

Kako se osećaš sada i šta vam je kao porodici donela ova pobeda?

- Ova pobeda nas je spojila. Eto, mediji su čudo. Zbog medija smo se razdvojili, a sad smo se i spojili uz pomoć medija.

Nakon svega što se dogodilo, da li si očekivao pobedu?

- Rekao sam da sam očekivao jer jedini kontakt sa publikom sam imao preko tih "Zadrugoviziju", na kojima sam imao skoro svaku pobedu. Naravno, SMS glasanje je najbitniji, tu kad pobediš, znaš da si u samom vrhu glasanja. Poslednje su bile "Karaoke obračun", tu sam imao više pobuda koje su mi dale samopuzdanje da budem siguran da me ljudi podržavaju. To sam video i napolju, stvarno imam veliku podršku, a unutra imaš momente i misliš da te niko ne podržava - priča Dejan, pa otkriva kako se osećao na samom kraju, kada je ostao pored Dalile:

- Nisam se zamislio, svi su me pitali kako mi je bilo, mi smo tamo živeli deset meseci. To što je ona stajala pored mene na kraju nije ništa promenilo, jer nije moglo da se desi da ona pobedi. Publika u studiju je vikala moje ime, i da nisam pobedio, meni je to ostalo urezano u pamćenju, ne znam kome je tako nešto moglo da se dogodi, samo nekom ko je imao ozbiljan kontakt sa narodom. Povezao sam se narodom, sreo sam baš neku ženu koja je zaplakala kad me je videla - otkriva Dragojević.

Da li razvod doživljavaš kao poraz?

Zavisi s koje strane se gleda. Poraz jedino doživljam jer sam kroz sve to izgubio kontakt sa porodicom i napravio sam veliku grešku koju čovek može da napravi, ali nekako kad sve upakuješ, obe strane su uključene. Naučio sam dosta toga, sve što sam pretrepo, trebalo je da se desi kako bih se dozvao pameti, ali kad sve pogledam - ne bih ništa promenio. Zato sam nosio onaj sat na kraju oko vrata, sve je vezano za vreme, u pitanju su sekunde.

Da li su ti u tom poslednjem finalnom momentu prolazile slike kroz glavu vaših sećanja?

Ne! Sve se to nekako prevazišlo unutra, od mržnje do ravne linije, nove emocije, sve je novo... Aleksandra mi je dosta pomogla oko toga, njeno poštovanje mene, ja sam neko ko je težak i ona je trpela dosta toga, izlazila mi je u susret, nekako mi je sve to gurnulo ovo loše na stranu. Totalno sam ravnodušan, moram sad da komentarišem po emisijama, ne radujem se tome, ali šta ću - ističe Dejan.

Da li između tebe i nove partnerke ima nekih promena po izlasku iz rijalitija?

Ima promena, ali su promene simpatične. Došao sam po nju u Beograd, vozim je kod mene kući, sad vozim nju da ona upozna moje... Imam osećaj kao da nismo proveli šest meseci zajedno. Mi se nismo razdvajali i mislim da je dobro što nismo odmah krenuli u stan nakon izglaska, da se vežemo lancima... Ona ima svoje obaveze, kao i ja, ne gubi ni ona ništa, ni ja, a upakujemo u dan i da se vidimo i da čujemo. Upoznajemo se na neki drugačiji način. Bilo mi je čudno kad sam je vodio ka Veterniku, kao vodim devojku kući, kad sam to radio, pre sto godina... Rijaliti mi je doneo samo dobre stvari, mogu da kažem da sam danas totalno druga osoba, i fizički i psihički. Što se tiče određenih stvari u rijalitiju, sve bih isto uradio. Čudni su ljudi, guraju te da se boriš za ljubav, da se dokažeš, pa mi je krivo što sam porodicu gurnuo - zaključuje Dejan u emisiji "Premijera Vikend specijal"

Pored toga, Aleks se dotakla odnosa sa porodicom Dragojević, ali i onih koji su je razočarali.

- Razmišljala sam o tome kako će Dejanovi reagovati na mene. To mi je bila briga. Na početku sam imala sumnje i brige da li ćemo nastaviti vezu napolju i da li će njemu nešto pući u glavi da nastavimo napolju. Znala sam da ćemo biti zajedno napolju, malo smo se razdvojili, svako ima svoje obaveze. Kad nađem vremena idemo u Veternik i budemo malo kod njih. Ja bih ovim putem pozdravila Dejanovu porodicu, ništa loše mi nisu rekli, bili su preljubazni. Bila je prijatna i topla atmosfera u njihovoj kući, prelepo sam se kod njih osećala. Nije bio on još kod mene kući, ali upoznao je moju majku. Ona kao da više voli Dejana od mene, mene kritikuju... I sestra i majka. Prebacuju mi zbog nekih sutuacija sa Dejanom i zbog toga što sam nekim osobama koje su me ponižavale - ćutala. Nisam htela Dejan da se meša, da mu postavljam neki teret - rekla je Aleks u razgovoru sa reporterkom Katarinom Rogojević, a onda progovorila o tome da li je Dejan prihvatio njenu prošlost i sve ono što se o tome spekusalio.

- Pojedini zadrugari su predstavljali moju prošlost u Zadruzi kao da sam ne znam ni ja šta radila. Svako od nas ima prošlost. Dejan sve zna o meni, ne postoji stvar koju ne zna, nisam ga poznavala dobro... - rekla je Nikolićeva u ''Premijera - Vikend specijalu'' i otkrila da li je na pomolu svadba sa Dejanom u skorijoj budućnosti.

- Ne planiramo za sada nikakvu svadbu. Nećemo da planiramo da se to ne izjalovi. Jedino možemo da planiramo neko more i to je to. Hoćemo malo da se osamimo. Prelepo nam je. Kad smo bili u Zadruzi spremao mi je on da jedem i ja sam njemu. Htela sam da napravim ugođaj da nam bude lepo. Sve to što se pričalo za njegovu majku i porodicu, meni se to ništa ne poklapa po onome što ja vidim. I da mene neko ne prihvati, ja sam svesna sebe, osvestila sam se i demo dalje. Prihvatili su me takvu kakva jesam - priznaje Aleks i otkriva ko ju je razočarao.

- Dosta ljudi me je razočaralo. Ne bih komentarisala nikog specijalno. Neke klipove koje sam pregledala i neke stvari koje sam videla nemaju veze sa istinom. Ne bih ja nikoga komentarisala. Ja znam da su pojedini iznosili laži o meni. Ja sam mislila da mogu da budem prijatelj sa nekim, ali ne. Komentarisali su svašta, u suštini niko specijalno ne može da me razočara, jer me niko nije ni očarao - rekla je Aleksandra.

