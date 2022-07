BIVŠA ZADRUGARKA OGOLILA DUŠU O RIJALITIJU: Progovorila o Zoli, Bosi, a onda šokirala kada je spomenula susret Viki i Osmakčića!

Bivša zadrugarka Nevena Savić sumirala je utiske nakon završetka rijaliti programa Zadruga 5.

Od superfinala prošlo je punih sedam dana. Da li si uspela da sumiraš utiske?

- Iskreno, još uvek nisam. Nisam gledala klipove iz "Zadruge", videla sam ono što mi pošalje moja podrška i najbliži prijatelji, ali još uvek se nisam generalno odmorila i sumirala utiske. Trudim se da ne razmišljam o svemu tome što je bilo tamo, jer sam iza sebe ostavila neke kobne greške.

Koje su to kobne greške?

- Pa taj moj odnos sa Zolom, generalno mi nije trebao. Sada kada sve gledam sa ove distance i vidim komentare meni bliskih ljudi, njegovo ponašanje prema meni, samim tim što je prošlo toliko koliko je prošlo, a ni poruke od njega, ni poziv, bilo šta, tako da smatram da mi je to najveća greška u mom učešću.

Dakle, uopšte se nisi čula sa Zolom nakon "Zadruge"?

- Ne.

Šta se tu zapravo desilo? Imali ste skladan odnos tokom "Zadruge" i odjednom se nešto desilo i sve je palo u vodu?

- Na početku našeg odnosa, Miljana je još uvek bila u kući, bilo je tu dosta trzavica, da li smo u vezi ili nismo, odlučili smo da je najbolje da se raziđemo kako ne bih dolazilo do nekih problema dok je ona bila još uvek tu. Kasnije smo ponovo pred kraj stupili u vezu, bilo nam je lepo, a onda je on iz čiste mira izjavio da je zaljubljen u Viktoriju. Gledao ju je kao sestru, a kasnije se zaljubio... To se desilo, pa smo se rastali.

Rekla si i da bi se čula sa Bosom, njegovom majku. Pretpostavljam da ni do toga nije došlo i da se niste ni upoznale.

- Ne, nismo. Rekla sam da bih stvarno volela da joj se zahvalim na podršci, jer mi je žena slala više puta i pozdrave i poklone, ali da ja sad silim kontakt i neko poznatstvo... Ipak je to njen sin, bilo bi glupo da ja idem preko njega kako bi se čula s njom, ne treba mi to. Svakako misim da me je svaki put pohvalila , čak mislim da je i na finalu pričala za mene sve pozitivno, ali nema potrebe da silim kontatkt sa nekim ko ne želi da ima kontakt.

Da se vratimo na Viki, da li si možda ispratila njen susret sa Markom Osmakčićem? Videli su nakon završetka "Zadruge".

- Čula sam za to još na superifinalnoj žurci, Ana Jovanović mi je rekla da su ih videli zajedno kod nekog frizera. Ja ih lično nisam videla, ali čula sam i videla sam paparaco fotografije na vašem portalu, upućena sam. Ne znam šta bih rekla, posle svih tih psovki i takvih nekih gadosti, način na koji je on otišao, abortus... Veruj mi da nemam komentar! Svako radi kako želi da radi, ako ona smatra da treba da bude s njim, to je njen izbor. Ja ne bih tu komentarisala ništa.

