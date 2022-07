DEJAN ISKRENO O ZAMRZNUTIM EMBRIONIMA Dalila pričala da će da mu rodi DETE, on sad odbrusio: Ne može to da uradi, ja sam tražio...

Pobednik ovogodišnje sezone "Zadruge 5", Dejan Dragojević, otvorio je dušu i otkrio nepoznate detalje iz privatnog života.

Dragojević je priznao kako se osećao kada je prvi put ušao u kuću posle pet godina, osvrnuo se na brak sa Dalilom pa spomenuo i njenu porodicu.

Kakav je osećaj bio vratiti se kući posle pet godina?

- Fenomenalan, kako sam ušao tako sam otvarao police, fioke, tražio sam svoje stare igračke, fotografije, kopjuter. Ne mogu da stignem da ga pokrenem, jer nemam vremena, a zanima me kakve uspmene imam na njemu, jer sam njega koristio 10 godina. Nema cenu to, kada sam se vratio u kuću i video da su svi oni živi i zdravi.

foto: Printscreen/Premijera vikend specijal

Šta ti je najviše nedostajalo predhodnih godina?

- Nedeljni ručak, to je nešto što sam uvek govorio. Pravili su domaću supu, pohovano mesto, ono što najviše volim.

Da li misliš da je brak sa Dalilom bio vredan okretanja leđa porodici?

- Normalno da nije, ništa u životu nije vredno da porodici okrenem leđa. Ko bi meni sada pomogao da tu nije porodica, da mi nisu svi na okupu. Sve se izdešavalo onako kako treba.

Šta su ti prvo rekli kada si došao iz "Zadruge", da li su ti nešto zamerili?

- Nisu ništa, oko rijalitija smo pričali samo to da su se nasekirali kada sam pravio neku scenu. Generalno, nemaju nikakve zamerke, ja sam neko ko je imao normalna izlaganja, nismo mnogo psovao, nisam bio bahat, bezobrazan. Imao sam neke svoje lomove koji su po mom mišljenu opravdani za taj prostor i za taj postupak koji mi se dogodio.

foto: Nenad Kostić

Kako je Biljana prihvatila Aleksandru?

- Odlično, prihvalili su je svi. Nisu se uzele za ruke i igrale Užičko kolo, mislim da to niko ne radi na prvom viđanju. Normalno smo sedeli, ručali i zezali se.

Da li bi ponovo okrenuo leđa nekoj ženi zbog porodice?

- Ne postoji više ni jedna osoba zbog koje bih porodici okrenuo leđa, želim da nadomestim vreme koje sam izgubio sa njima. Nema teorije da bi se to ikada više desilo.

Da li bi se pomirio sa Dalilom posle svega, i da li ćeš pozvati Eminu i Husu?

-Ne bih se pomirio sa njom više nikad. Ne, blokirani su.

foto: Pritnscreen

Huso Mujić nikada ništa loše nije rekao za tebe, da li bi mu se javio posle svega?

- Nema potrebe da se ja čujem sa njima.Taj život je prošao, završeno je sve, ja sada imam nov život. Nema potrebe da ulazim u komunikaciju sa njima.

Kakva je bila tvoja ljubav sa Dalilom?

- Nikakva, takav je bio kraj. Ne može da bude nešto dobro pa da se završi tako. Ja nemam lepe reči o tome. Tada sam pričao da je sve uredu ali nije bilo, ko još priča loše stvari iz kuće. Ja sam bio slepo zaljubljen u nju, kada se to ohladilo i za neke sitnice za koje sam ja mislio da su bezveze ustvari su bile veoma krupne stvari, gde je trebalo da obujem patike i uzmem ličnu kartu i peške da idem kući.

Dalila je u jednoj svađi rekla da će veštačkom oplodnjom da ti rodi dete, šta bi ti uradio da se to stvari desi?

- Ne može to da uradi, to je zakonom zabranjeno. Ja sam tražio da se svi ti embrioni sprže. To je ozbiljna procedura, kada bi se to uradilo.

Da li misliš da je Aleksandra prava i da li sa njom želiš porodicu?

- Nismo pričali o porodici, ali kada vidim koliko je ona dobra, bržna, nežna i posvećena. Ona je puna dobrote i bila bi idealna majka, jer bi se toliko detetu posvetila da bi sebe zapostavila. Smatram da je ona idealna osoba za to, ali nismo pričali o tome, jer dete zahteva previše obaveza.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Informer

