ŠOK! Dalila priznala da li misli da može da vrati Dejana: Ja ga najbolje poznajem! Evo da li i dalje ima emocija IZMEĐU NJIH

Bivši supružnici nakon burnih deset meseci u rijalitiju, prvi put' oči u oči' pred gledaocima Dejan Dragojević i Dalila Dragojević nastavili su razgovor o svom bračnom životu.

- Ako te ne zanima Dalila u životu, šta te onda briga da li će je ljudi linčovati ili ne? - pitao je Milan.

- Pa i ne interesuje me, samo sam rekao da ako se to desi podržavam. Razlika je velika, ne igram tikete, ali podržavamn kladionoicu - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- U prethodnoj emisiji, rekao si da nisi pročitao ni jedan komentar za Dalilu, kako si to mogao da znaš ako ništa nisi pratio i ako te ne zanima? - pitao je Milošević.

- To sam čuo, nisam čitao komentare... Nisam ni svoje klipove gledao a kamoli tuđe, zaista me ne zanima. Vidim ako mi neko pokaže ili pošalje i ono što čujem usput - odgovorio je Dejan.

- Da li si gledao klipove svoje patnje? - pitao je voditelj.

- Ne nisam... Jedino sam pogledao snimak sa Nove godine, to me je zanimalo, ali zaista ne, ne mogu to da gledam - rekao je Dragojević.

foto: Printscreen/Pink

- Dalila, pogledala si klip na kome te je Dejan pitao da li si zaljubljena u Cara i zaplakala si? - naveo je voditelj.

- Jesam, u tom momentu nisam to doživljavala na taj način. Tada nisam bila svesna... Kada sam videla klip, iznenađena sam bila koliko sam bila bezobrazna i bahata, ali u tom trenutku meni je to izgledalo normalno. Mnoge svoje reakcije ne mogu da suzbijem, ni Filipu nije jasno moje reagovanje, ai takva sam... Ja ću uvek u životu raditi ono što osećam i mislim da je to negde najispravnije... Kada sam svaku novu šansu dala Filipu, neka sam, jer sada nemam za čim da žalim i da se pitam šta je sve moglo da se desi... Od danas živim samački život... Mislim da je diošlo vreme da se otisnem... Kada sam izašla iz braka, najpametnije je bilo da sam bila malo sama, ali to je kada pričam sada sa razumom, tada je sve bilo drugačije... - govorila je Daila.

- Da li stojiš i dalje pri svojoj izjavi da ti Dejana možeš da vratiš kada god poželiš? - pitao je Milan.

foto: Printscreen/Pink

- Jesam to rekla i dugo sam stajala pri tome, jer ga ja najbolje poznajem. Ali prošlo je mnogo vremena i nema potrebe više da se raspravljamo i svađamo... Nema tu više emocija... - odgovorila je Dalila.

- Da se ona nije zaljubila u Filipa, šta misliš koliko bi vaš brak trajao? - nastavio je Milošević.

- Ne bi trajalo, možda još dve godine... Bilo je tu dosta monotonije - rekao je Dejan.

- Meni sve ovo postaje smešno, suludo je. Ako je sve tako, čemu onda one scene zbog nekoga koga ne voliš... - dodala je Dalila.

- Zato što sam folirant... Šta drugo da kažem... Za mene je sve bilo novo...Ali, sve je to najbolje po mene što se desilo... Sve je ovo neverovatno i zadovoljan sam! - rekao je Dragojević.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:13 Dalila i Car se pomirili