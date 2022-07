CAR JE SAD NAJSREĆNIJI! Dejan progovorio o Dalilinom RASKIDU i šiframa u Zadruzi! A evo kako se slaže sa Aleks i gde su OTIŠLI!

Pobednik "Zadruge 5" Dejan Dragojević bio je gost jedne emisije sa bivšom suprugom Dalilom Dragojević.

On je podelio utiske o suočavanju sa njom, pa otkrio i zašto izbegava ulazak u bilo kakve sukobe.

- Ne padam na prozivke. Ja sam neko ko ni u rijalitiju nije padao na prozivke, neću ni ovde. Ja na sitne stvari ne padam. Došao sam da čujem šta će narod da kaže. Ja ove priče sve znam, ove šlagforte, šlagere ili kako god da se to naziva. Imali smo priliku to da slušamo deset meseci, po tri i po sata je znalo da se priča o jednoj temi, pa se desi kontra od svega toga. Nemam potrebu da odgovaram nešto grubo - govorio je Dejan na samom početku.

foto: Printscreen/Zadruga

Car je otišao kod svoje porodice i usledio je raskid sa Dalilom. Kako komentarišeš sve to?

- Klasika. Normalno, sad da li je to stvarno raskid ili ne, videćete u periodu koji bude ispred nas, tačnije vas, jer mene ne interesuje. Bitno je da je otišao kući, to je najbitnije i najbolje za njega. Nije bio tamo dve godine, mislim da je on sad najsrećniji i da su oni najsrećniji.

Kako funkcionište veza sa Aleksandrom?

- Odlično, non stop se čujemo, danas smo bili zajedno, provodimo vreme. Ide odlično, ništa preterano, ništa izmišljanje od budućnosti. Sve je onako kako jedna normalna veza zahteva.

Oko čega dolazi do nesuglasica i oko čega se svađate?

- Nemamo nikakve rasprave, sve je nešto bezveze. Iznervirao sam se što prodavnica u Beogradu nije radila do osam sati, nego je radila do tri. To me je iznerviralo, jer u Veterniku radi 24 časa, pa sam morao da idem na drugi kraj Beograda. To je jedina rasprava, nešto ovako bezveze, nije svađa i rasprava, nego nešto bezveze.

foto: ATA Images

Marko Đedović je govorio o da ste Dalila i ti imali šifru "krofna" i da su to bile indirektne provokacije za koje ste znali samo vas dvoje.

- Ne bih to komentarisao, ne interesuje me šta je rekao Marko Đedović. Ako priča o krofnama, neka priča.

Da li ste u kontaktu vas dvojica?

- Jesmo, čuli smo se, dobri smo. Što smo se svađali, svađali smo se.

Da li ste razgovarali o snimku sa picom?

- Da, nije bila pljuvačka. Ja sam bacio žvaku. Kamera kao što zna da prikaže lažan život i drugi lažno da se predstave, tako je izašao i snimak. Svako je video kako je hteo, neko ko je ulazio u srž da li sam pljunuo ili ne, videli su da nije bilo to.

foto: Sonja Spasić

Dosta vremena provodiš u Beogradu, da li planiraš da se doseliš?

- Ne, planiram da budem kod kuće. Za godinu dana što bih dao za kiriju i uložio u kuću i stanove mogu da sredim i da i dignem sprat u svojoj kući i da imam svoj sprat, a ne da punim tuđe džepove. Beograd je ozbiljan grad, ako budem pokrenuo biznis koji planiram, koji je dobar i ako to bude išlo kako treba, a ovako da dolazim da bih bio viđen i potrošio pare u tri dana, ne pada mi na pamet.

Inače, Dejan se posle emisije zadržao sa Aleksandrom u Beogradu. Odmah nakon što je pokupio hranu, Dejan se uputio ka svom trenutnom mestu prebivališta.

Naime, Aleks i on iznajmili su stan u Beogradu na vodi i upravo je tamo rano jutros otišao Dejan Dragojević.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

