OVAKO SAD IZGLEDA KUĆA U ŠEPKU GDE JE DALILA ŽIVELA SA DEJANOM! Huso dočekao ćerku, a ona pokazala DOM: Ne mogu da opišem EMOCIJU

Dalila Dragojević, nakon teških deset meseci, stigla je u svoj porodični dom i prvi put nakon toliko vremena zagrlila svog oca za kojim je najviše patila tokom boravka u Beloj kući.

Bivša zadrugarka, koja je osvojila visoko drugo mesto u "Zadruzi", sa sobom je kao podršku povela i svoju drugaricu Marijanu Zonjić, za koju je istakla da joj je najveći prijatelj nakon svega što joj se izdešavalo.

Dalila je otkrila svoje prve utiske nakon ulaska u kuću i prvog susreta sa Husom Mujićem koji je željno iščekivala sve vreme, ali i pokazala prizore iz svog doma u koji je kročila sa suzama u očima.

- Uf... Osećam se jako čudno, nije mi bilo svejedno kada sam se približavala kući. Ne mogu da opišem tu emociju kojuj sam osetila. Sama ta vrata kada su se otvorila i kada sam ga ugledala, taj miris kuće. Sve me je to dotaklo. Kada sam ušla u kuću, sve je na svom mestu bilo, sve je očišćeno i mirisno... Jednostavno, ne mogu da verujem da sam ovde, ovo mi je sve nestvarno sada. Sve kako sam ostavila odlaskom u rijaliti, tako sam sve i našla... To je sve što mogu da kažem - govorila je Dalila kroz suze.

