DALILU IZREŠETALI NEPRIJATNIM PITANJIMA, NIJE JOJ BILO DOBRO: Pomenula Dejana, Anđela i otkrila EMOCIJE koje ima prema CARU!

Dalila Dragojević je početkom nedelje odgovarala na pitanja gledalaca koja su mogli da postave putem Instagrama, a bivša zadrugarka je odgovarala na njih, iako su neka bila veoma škaljiva.

- Gde je Tedi i kad ćeš ga uzeti?

- Tedi je kod Dejanovog tate i mislim da ga neću uzimati, znam da je jako vezan za njega, a već sam 10 meseci bila bez njega. Poželela ga jesam, volela bih da ga mazim i da bude sa mnom, ali nekako mi je žao da ga uzmem. Neću uzimati ni drugog psa - istakla je Dalila u Pinkovoj "Insta rešetki".

- Do kad ćeš se na Instagramu prezivati Dragojević, da li je to neka provokacija?

- Naravno da nije provokacija, prezivaću se sve dok ne budem promenila dokumenta, a to će se desiti onog trenutka kad budem odlučila da ih promenim. I ne znam zašto sam ja primorana da menjam prezime. Meni prezime niko ne može da oduzme. Dok ne budem čula direktan poziv (od Dejana), to preko medija, neću se prepucavati - odgovorila je Dragojevićka.

- Da li je istina da ti je Anđelo prišao posle emisije "Premijera - Vikend specijal" i zagrlio te?

- Nije istina da je prišao i zagrlio me, želeo je da se pozdravi u trenutku, ali ja sam onako prošla, ostao je da se pozdravi sa Marijanom - istakla je Dragojevićka.

- Zbog čega je došlo do raskida čim je Car otišao u Crikvenicu?

- On nije otišao u Crikvenicu kad se desio raskid, raskid se desio tog jutra iz nama poznatih razloga - odgovorila je Dalila.

- Na kraju svega, da li je Car bio vredan toga? Gledaj Dejana, gledaj Cara, ostavila si Ferari za Škodu

- Ne bih to da poredim uopšte - nastavila je ona.

- Da li i dalje voliš Cara?

- Naravno da volim, emocije ne mogu da se preseku preko noći - ispričala je Dragojevićka.

- Da li shvataš da jedan od najvećih hejtova imaš i zbog toga što si Filipu prelazila preko svega?

- Da, smatram da je zbog toga najveći hejt. Nije trebalo da prelazim, ali s obzirom na to da sam prelazila, povratka nema. Neću ni na to više da se vraćam. Ne zanima me uopšte - ispričala je ona.

- Kad ponovo pokrećeš svoj Jutjub kanal?

- Idem kući konačno i onda ću da snimam tako, kad budem kupovala poklone, dolazak sam kući - odgovorila je Dalila.

- Da li smatraš da je Dejan najbolji glumac na svetu?

- Pa, ne bih da komentarišem njega više... Toliko smo se iskomentarisali, da nije potrebno. Da li je glumac ili ne, narod je taj koji odlučuje. E sad, da li narod voli glumce ili voli više kad je neko iskren, odlučili su samim tim što su njega proglasili pobednikom. Tako da, on je za većinu njih ispravan. A da li je za mene glumac ili ne, to je već nešto privatno - istakla je Dragojevićka.

- Zbog čega je Dalilu toliko zanimalo gde su Dejanove krvave stvari?

- To je vezano za rijaliti, Onog trenutka kad se vratio, ja znam da je bio sav iskrvavljen, a ugledala sam ga u nekim drugim stvarima. Naravno da sam ga pitala gde su mu stvari. On je meni rekao da nije bitno. Zbog toga sam pitala, tu se spominju razne gatke, vračke... - pričala je ona.

- Šta je sa narukvicom i zašto si je ljubila na superfinalu?

- Vlaška magija (smeh). Narukvicu sam poljubila, ovo sam dobila od Filipove i moje podrške, nalazi se slovo "F" i kruna. To smo dobili tri, četiri dana pred izlazak, poljubila sam je znajući da je on u studiju, da me pričeka, to mi je u tom trenutku bilo najbitnije - da vidim njega i da me ne zanima suprotna strana (Dejan), koji je stajao naspram mene. A oni su napravili da sam ja to ljubila, mađijala... Dobro sam se sebe omađijala baš (smeh) - dodala je Dalila.

- Da li žališ što si ušla u "Zadrugu 5"?

- Ne, ne žalim, mogu da žalim zbog svojih postupaka, koji su bili skandalozni, ali zbog učešća ne - odgovorila je ona.

- Zašto kopiraš Aleksandru sa novom frizurom?

- Ne, ja ne mogu nju da kopiram, kao prvo, ja imam prirodnu kosu, a ne nadogradnju. Drugo, nisam totalno plava, imam plave pramenove. Mnogo se priča o tome da kopiramo jedna drugu, mislim da je to isključivo jer je ona sa mojim bivšim suprugom, a jer sam ja bila u vezi sa njenim bivšim dečkom. Pa sad ispada da imamo neke sličnosti, a nemamo apsolutno nikakve. Nikog ne kopiram, ja sam jedna, jedinstvena i neponovljiva. Kako kažu, najomraženija. Tako da, neka se ne brinu koga ja kopiram - rekla je Dalila.

- Rekla si da u etno-selo idu samo dame lakog morala, odakle ti tamo?

- Ja sam otišla sa FIlipom, da se vidimo na ručku kad je trebalod a popričamo. Bili smo tu zajedno, ručali smo, Posle toga smo išli da kupujemo neke stvari. Nisam se zadržala dugo. A i da sam se zadržala, to je moj tadašnji dečko, nisam išla na poziv, na jednu noć. Niti da se provedem tamo sa nekim strancem, nego sa nekim sa kim sam bila 10 meseci - odgovorila je Dalila.

- Kad ćeš da priznaš da Anđelo nije bio igra i da li je sad on došao na red?

- On mene ne zanima, dovoljno sam ga komentarisala u "Zadruzi" - rekla je Dalila.

