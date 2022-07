MAJA OKAČILA FOTKU SA PECOM, A SUBOTIĆKA SE OGLASILA! Pokazala ZMIJSKO telo u minijaturnom kupaćem iz kog sve kipi i poručila OVO!

Maja Marinković je okačila prvu zvaničnu fotografiju sa dečkom, Predragom Raspopovićem koji je do skoro bio emotivni partner njene bliske drugarice Aleksandre Subotić.

foto: Printscreen/Instagram

Međutim, Aleksandra je nekoliko sati posle "uzvratila" udarac svojim Instagram storijima. Najpre je okačila izazovan Instagram stori u neon žutom bikiniju i napisala:

foto: Printscreen/Instagram

- Vreme je da i mi počnemo da se provodimo - a nikom nije promaklo njeno izvajano telo i minijaturni kupaći kostim koji je više otkrivao nego pokrivao.

foto: Printscreen/Instagram

Zatim je okačila još jednu seksi fotku gde je u prvom planu njena pozadina sa tetovažom.

foto: Printscreen/Instagram

Na samom kraju je podelila i ovo što se verovatno odnosilo na Majinu i Pecinu zajedničku fotku.

- Ne zanima me ni šta ko kači, niti izjavljuje, niti priča o meni i o meni bližnjima. Molim vas ne zatrpavajte me Inboks tim glupostima - da me zanima, bivila bih se time - piše Aleksandra.

Da podsetimo, ona se sa decom nalazi na crnogorskom primorju gde je i njen bivši emotivni partner i bivša drugarica.

foto: Printscreen/Instagram

