DALILINA KUMA ŽESTOKO OPLELA: Blokirala me kad sam prestala da šaljem poklone, Dejan je POHLEPAN, pomenula i EMINU MUJIĆ!

Dalilina i Dejanova venčana kuma Gordana proteklih meseci odlučila je da govori na temu popularnog bračnog para i otkrila kako im je postala bliska osoba I ispričala je kako su je izbacili iz života čim je prestala da im šalje poklone.

Gordana Vasić sada otkriva i kakav odnos ima s Dalilom, kao i zbog čega se Dragojevićka svađa sa svojom majkom.

Dalila Dragojević za kumu na venčanju izabrala je Gordanu, ženu koja joj je pružala podršku u rijalitiju, ali koju nije videla nikada pre.

Gordana je za Informer.rs pričala o njenom odnosu sa Dragojevićkom:

- Ja sam bila u grupi ljudi koja joj je pružala podršku dok je bila u rijalitiju "Parovi". Mi smo tada slali razne poklone, haljine, pa čak i prsten koji joj je Dejan dao na venčanju u rijalitiju. Kada su izašli razmenjivale smo poruke, a pokloni su nastavili da dolaze na njihovu adresu. Ona me je preko komentara na Fejsbuk profilu obavestla da me čekaju lepe vesti. Ja sam mislila da je u pitanju njena trudnoća, a ne kumstvo - rekla je Gordana, pa nastavila:

- Na venčanju sam je pitala zašto je za kumu izabrala baš mene, a ne Jelenu Krunić ili Tijanu Ajfon, sa kojima se družila tokom učešća u "Parovima". Ona mi je rekla da one mogu da joj budu kume samo u rijalitiju i da nisu dostojne toga. Gostima me je predstavila kao kumu iz Amerike. Kasnije sam ja dobijala prozivke: "Od kada je Šabac u Americi?", a ismejavali su me samo zbog njenog kompleksa - ispričala je ona, a onda je prokomentarisala i Dejana Dragojevića:

- On je fin i kulturan, ali nije ni on naivan, pohlepan je. Dok su im stizali pokloni javljao mi se s vremena na vreme. Jednom sam želela da im uplatim spa, pričala sam sa Dejanom o tome, a on mi se nije ni zahvalio, već mi je rekao da požurim sa zakazivanjem termina zbog Daliline operacije nosa. Od tada nisam htela da im kupujem poklone, a oni su prestali da se javljaju. Posle toga me je Dalila blokirala, samo me je jednom prilikom zvao čovek koji im je gradio kuću i rekao da su mu ostali dužni.

Gordana je spomenula i Dalilinu majku, Eminu Mujić:

- One nikada nisu bile u sjajnim odnosima, tako da je moguće da nisu ni sad. U to vreme, Dalila se na nju ljutila jer joj je tražila novac.

Za kraj, Gordana je navela da li bi sa Dragojevićima ponovo bila u kontaktu:

- Sa Dalilom više nikada, a sa Dejanom bih mogla da porazgovaram. On, za razliku od nje, bar ima prijatelje, ne bira fana za kuma.

