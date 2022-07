FILIP CAR USRED EMISIJE POKAZAO DALILINU FOTKU BEZ ZUBA I OPERACIJA! Ponizio bivšu pred svima, a onda VELIČAO Dejana Dragojevića!

Dalila Dragojević i Filip Car, bivši rijaliti par, nije mogao da sedi jedno s drugim tokom emisije, pa su sve vreme ulazili u žestoke rasprave.

Filip je rešio svima da pokaže Daliline fotografije kada je bila mlađa i nije imala plastične operacije.

- Njena bivša drugarica mi je poslala jednu poruku. Rekla mi je da sam jedini ukrotitelj ovoh zla, rekla mi je da je malo smirim i spustim na zemlju. Ja sam otkrio samo neke od detalja šta je ona radila - rekao je Filip.

foto: Printscreen/Zadruga

- Gospođo, da li ste videli kako se Dejan ponašao prema njoj kakva je bila? Na početku sam bio divan i prošao loše, kada sam se promenio, odmah je promenila ploču. Njen otac je za nju rekao da je olo*, odro* i da nije moralna, šta drugo da pričam o njoj - rekao je Filip.

- Svakoko je bio sa njom, ona je njega krivila za probleme koje su imali. Ko mi god kaže da sam arogantan ili vulgaran, želeo bih da neko sedi od tih ljudi s anjom i oseti dozu toksičnosti. Ona je i u sek*u divlja, to me je jedino držalo, žao mi je što to govorim. Ona zna šta je zahtevala od mene. Ona je govorila da je prvi odnos imala sa 18 godina, a bila je trudna već sa 16. Njoj i njenoj porodici život sve vraća - rekao je Filip.

foto: Printscreen/Zadruga

- Videla si sve klipove po izlasku, da li si shvatila koliko si ponižena s Filipove strane? - pitao je gledatelj.

- Da, svesna sam. Kada sam dala sebi oduška i skupila hrabrosti da vidim sve te klipove, muški sam podnela. Ne mogu da verujem da sam sve to tolerisala i vraćala mu se. Mnogi su mi govorili da se sklonim od njega, verovala sam da će biti bolje, a ne može da bude bolje. Kada sam pogleda sve što me zanima, svesta sam koliko je to strašno. On je omalovažavao mene, moju porodicu a ja sam tu zražila neku nadu u odnosu - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam ti jednom prilikom rekao da podigneš glavu, Car ti ne treba, Dejan je našao svoju ljubav ali ti neko poput njega treba, sada imam pitanje za Cara. Je l' znaš šta je sramota? - upitao je gledatelj.

- Da, sramota me je jer sam ušao sa udatom ženom u vezu. Sramota me je jer nije teklo onako kako je trebalo. Sramota me je jer sam se stalno vraćao u taj loš odnos. Ona je loš partner, kao žena i kao osoba je jako toksična i loša po nekog. Pored svega toga, žao mi je jer sam joj činio neke stvari - rekao je Car.

- Ti si govorio sa Dalilu da je veliki maniputator. Kada je prevarila muža posle pet godina, ne znam, šta si ti očekivao? Ja to ne osuđujem, samo pitam - rekao je gledatelj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Unutra mi čačnu živac, ne radim neke stvari napolju. Moje muvanje sa njom je bilo istinsko. Ja nisam video kontakt sa Dejanom dok je sa mnom postajala bliska. Mislila sam da je ona ozbiljna žena, koja svoj život vodi ozbiljno. Imao sam prividnu sliku, islio sam da je bila sa samo dva muškarca tokom rijalitija. Kada sam video Dejanove reakcije dok se Dalila meni približavala, delovalo mi je da olako to shvata. Onda sam pomislio da nije čudo što ona ne želi da bude sa njim. Delovalo mi je da ona želi da ode od nekog toksičnog, a zapravo je situacija totalno drugačija. Isto je uradila sa Anđelom. Vrlo slična situacija - kazao je Filip.

- Kako su tvoji reagovali na sve nakon izlaska? - pitao je gledalac.

- Sve je dobro, otac mi je bio bolestan, ali je sada sve dobro. Nisu bili dobri komentari ali smo sada sve rešili. Jedna žena mi je poslala poruku na društvenoj mreži, koja me je osvestila. rekla je da hranim kvalitete u sebi, koje mi je moja porodica usadila, da se manem svega lošeg. Sada sam na prekretnici kada moram da dovedem svoj život u red - rekao je Car.

