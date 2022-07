OSTAVLJAM PREZIME DRAGOJEVIĆ! Dalila prevarila muža na njegove oči, a sad još SUROVIJA: Ovako je prozvala Dejanovu MAJKU! (VIDEO)

Dalila Dragojević iznervirala se kada su je pitali zbog čega je zadržala prezime bivšeg muža Dejana kog je prevarila u rijalitiju.

- Dobro veče, pitanje za Dalilu, zbog čega si zadržala prezime Dragojević, a ne voliš tu porodicu, imaš li svoje prezime? - pitala je gledateljka.

- Ostaviću prezime, da imate o kome da pričate. Zadržaću to prezime, samo ću dodati svoje. Napravite peticiju da ga promenim, pa ću tada to uraditi. Ne zanimate me, gospođo. Znate li ko je još zadržao prezime Dragojević? E, pa... - rekla je Dalila aludirajući na Biljanu, Dejanovu majku.

- Ko si ti? Nemaš poštovanje - rekla je gledateljka.

- Ona nema poštovanje, kada vidite njene obrve, jasno vam je o čemu se radi. Neka sam se ukanalio za sebe, ali što moram da budem povezivan sa njom, to je najgore. Taj rep ne mogu da odvežem od sebe - rekao je Filip.

- Kako se raspričas sa svojom podrškom, koja mene loše komentariše. Kada njega neko kudi, napušta studio, želi na cigaru - rekla je Dalila.

- Ja ću da odradim sve što treba, kada se završi sve ovo, idem u Crikvenicu kod svojih. Više me pored ovakvih nećete videti - kazao je Filip.

- Svi se kunu u nešto, znam da sam prekršio. Niko ne treba da skrnavi porodicu zbog nekog. Ja sam sto puta rekao u rijalitiju da se neću pomiriti sa njom. Ja sam joj rekao da joj ne verujem, neću devojku iz rijalitija, ona nije devojka za mene. Ja to pedaliram kad izađem. Mislite li da devojke iz rijalitija nemaju nikog, ne viđaju se sa nekim, nemojte to, nisu bile u manastiru - odgovorio je Car.

