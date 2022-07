ANĐELA ĐURIČIĆ POSLE ZADRUGE: Osvojila 3. mesto, nije imala S*KS pred kamerama, iznela TEŠKU životnu priču, a evo šta radi SAD!

Anđela Đuričić progovorila je o novim dešavanjima koji su dogodila nakon njenog izlaska iz "Zadruge 5" gde je osvojila treće mesto.

Izjavila si da su se tvoje emocije prema Mateji totalno ugasile.

- Nemam zaista nikakav osećaj što ću se videti s njim u "Narod pita". što se njega tiče, ja sam zaista totalno ravnodušna, ne zanima me. To sam rekla i u "Zadruzi", možda pre mesec-dva dana, nemam nikakav osećaj. Ja njega gledam kao zadrugara, emisija je nešto što moram da ispoštujem, eto, radujem se Milanu, što ću s njim biti u emisiji i to je sve, stvarno.

Nedavno te paparaco uhvatio kako šetaš ulicama Beograda sa Franom Pujasom. Kako izgleda vaš odnos?

- Zaista prijateljski. Mi smo i unutra već mesecima unazad izgradili takav neki odnos, ja njega na neki način gledam, iako je stariji od mene godinu dana, kao na mlađeg brata, koji mi prepričava neke svoje događaje, doživljaje... Meni je jako zanimljivo da ga slušam, jer sam ja neko ko nema tako nekih događaja, da kažem skandaloznih, a on, naprotiv, ima! S druge strane, imamo tu neku sličnu energiju, volimo da šetamo, volimo iste stvari, družimo se, imali smo unutra te neke naše rituale i običaje, koje smo nastavili i napolju. Nastavićemo da se družimo, takav je naš odnos i to ne nikada neće promeniti.

foto: Damir Dervišagić

Da li ćeš otići na kafu sa Mensurom, o kojoj se dosta pričalo?

- Znaš kako, što se toga tiče, nama su to i voditelji unutra govorili da nas gledaoci tako vide, ali to je totalno nešto drugo. Već sam rekla, sa muškarcima iz kuće sam stvorila drugarski odnos, ne bih mogla da ih sada pogledam na drugačiji način, bilo bi mi neprirodno. Naravno, ako se drugarski zadesimo negde, popila bih kafu, ne vidim problem u tome, ali nemam nikakve planove u budućnosti s njim što se tiče emotivnog odnosa. Vidim da se to potrencira, ali nema potrebe za tim.

Koji su tvoji trenutni planovi za dalje?

- Neke planove sam već pokrenula, počela sam da radim na njima. Pored emisija, tu sam u Beogradu, želim da započnem neke stvari koje će me vezati u budućnosti za neki posao i za Beograd, tako da ne mogu još uvek da oktrijem o čemu se radi. Čekam da se to sve kroz par dana sredi i krenem ozbiljnije da se bavim time, imam pripremljene neke stvari i čim krenem da radim na tome, objaviću javno, pa ću i vama odgovarati na pitanja. Uglavnom, planiram da se posvetim sebi i svojim ciljevima koje sam imala i pri ulasku u "Zadrugu", ali idemo postepeno, jedno po jedno, stepenik po stepenik - zaključuje Anđela Đuričić.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:13 Anđela posle venčanice obukla kratku haljinu, a ovako je izgledala torta