TO JE BILO PONIŽAVAJUĆE, STEFAN JE BAHAT! Sanja razvezala jezik o sukobu Karića i Mensura, podržala Ajdarpašiću i POTKAČILA Osmana

Voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu koja je šokirala javnost, kad su fanovi Mensura Ajdarpašića optužili Osmana Karića da im je uzeo novac koji su slali, a onda su Sanja Grujić i Ana Jovanović dale svoj sud u toj temi.

- Meni je to vrlo zanimljivo. Znam da se Mensur opshodio sa poštovanjem, kad je psovao Milici majku, nije uzvratio. Stefanov potez kad je Jovani rekao da vrati telefon, to je bilo tako ponižavajuće. Kad sam se setila da je Mina rekla da joj je Jovana pokazivala slike iz Mensurovog telefona. Ako Mensur tad nije poludeo, jer se zloupotrebljavala njegov telefon. Menusr mu nikad nije odgovorio na prvokaciju, čak i kad je Stefan rekao da neće da ima komunikaciju, on je pokazao poštovanje. Stefan je tako bahat, sad mi sve prolazi kroz glavu. Čitam komentare kažu: "Kako se obogatio Osman, pa oženio je Kristinu". Kad oni mogu da pričaju da sam ja prostitutka, mogu i ja da verujem u sve - pričala je Sanja u emisiji "Narod Pita".

- Ne bih se složilasa Sanjom, ja mislim da je Stefan sve radio iz najbolje namere. Smatram da je bio iskren prijatelj, ne znam da li su nastavili druženje posle rijalitija? Čula sam da je bila neke poseta da Mensur uzme stvari. Smatrala sam da su pravi prijatelji, pred krja rijalitija njihov odnos je postao hladniji, ali nisam bila kompetetna da komentarišem - dodala je Ana.

- Ma koji pijatelji? Nisu prošetali tri puta. Mislim da se Stefanu stvorio revolt jer nije bio u centru pažnje. Žao mi je što nisam pričala i što sam njega dizala u zvezde. On i Miki su moje najveće razočarenje, nisam očekivala da će ovo da se desi - nastavila je Grujićeva.

- Ja bih postupila kao Stefan, mislim da se on zaštitnički poneo prema Mensuru - rekla je Ana.

- Tako što je rekao da se vrati telefon? Zna se koliko je bitno da ti neko vodi Instagram. Mensur je imao povernje čim mu je ostavio telefon - dodala je Sanja.

- Ja bih postupila kao Stefan, da pokušam na bilo koji način da spasim prihatelja iz nečega što mislim da nije za njega - istakla je Jovanovićeva.

