DEJANA SPAJAJU SA DEVOJKAMA IZ SEPAREA! Aleks o Dragojeviću i prevarama, evo kako je sigurna da je dečko ne VARA

Aleksandra Nikolić, učesnica "Zadruge 5", progovorila je o putovanju na drugi kontinent, ali i eventualnom ulasku u narednu sezonu "Zadruge". - Nikad ne reci nikad što se tiče rijalitija. Meni je tamo prelepo, Bog zna gde može put da me navede - kazala je Aleks pred našim kamerama, pa se osvrnula na dečka Dejana.

- Spajaju ga sa nekim devojkama iz separea. On to meni nikad ne bi uradio. Pitala sam ga da li je to tačno, naravno... Meni je dovoljno samo da ga čujem i da znam da li petlja il' ne petlja - istakla je Nikolićeva.

- Imam radove u kući, auto popravljam, vadim neka dokumenta, snimam se za Jutjub. Planiram da sa Dejanom idem do Egipta, posle 10. avgusta - navela je ona

foto: Nemanja Nikolić