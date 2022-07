SMETALO MU ŠTO JE JANJUŠ OŽENJEN, ALI NE I ŠTO JE PECA! Taki otkrio sve o Majinoj izdaji, nesrećnoj Aleksandri pa napao Dalilu

Otac Maje Marinković prošao je pravu golgotu sa svojom ćerkom, ali joj je na kraju sve oprostio i pustio je da uživa sa Pecom kojeg je preotela Aleksandri Subotić. Samo za Star Taki otkriva sve o skandalu njegove ćerke, ali i kako ga je Dalila jurila po beloj kući u Šimanovcima.

Jel tačno da si sastavio švalerski ugovor?

"Mnoge me devojke jure, hoće preko mog imena u rijaliti, ali ja ne želim da se priča da sam ja nju silovao ili napastvovao. Devojke ne biraju sredstva da ostvare ono što žele. Da predupredim, rekao sam da svaka koja pređe moj prag mora da potpiše ugovor da se slaže da bude sa mnom."

Jel tačno da ulaziš u Zadrugu 6?

"Ja ako uđem u rijaliti, odnosno u Zadrugu 6, to bi bio haos. Znate šta bi to bilo kada bi ja ušao, pa mene bi tamo čekao pakao. Oni bi odmah ubacili Ljubu Pantović, Aleksandru Subotić i Karađorđa, pa onda Janjuša, Cara, Dalilu i Čorbu. Sve te moje dušmane sa kojima ja ne pričam. Pa ja sa svim tim Majinima ne pričam, zato bih ja unutra prošao golgotu. Džaba što sam ja dobar, kada imam puno neprijatelja. To bi samo davali novinama moje prepiske i slike."

foto: Printscreen/Premijera vikend specijal

Jel bi te Maja podržala da uđeš?

"Da li misliš da je Maja mene pitala za ovo što je napravila sa Pecom. Ja sa mojom ćerkom imam korektan odnos, ali ovo što se desilo, ovaj skandal koji je napravila me je šokirao! Ali šta da kažem, da pljunem na ćerkinu sreću."

Jesi li ljut na Maju što se tri dana nije javljala na telefon?

"Ja sam bio u fazi šoka kada sam video taj čuveni snimak sa bazena Maje i Pece. Zvao sam uporno i Maju i njega, ali su bili nedostupni. Tri dana su bili nedostupni. Onda se Maja javila Tijani Ajfon, da me ona okrene i da mi kaže da se ne nerviram, da se smirim, da je sve ok i da je sa Pecom u Crnoj Gori. Da kao očekujem njihov poziv. I pozvali su me preko vibera da ih vidim zajedno. Najžalije mi je bilo što ništa nisam primetio da se nešto dešava između njih."

Jel Maja stvarno toliko srećna sa Pecom?

"Znate da je poslednje tri godine non-stop plakala, bila tužna, lupala je glavom o zid. Svi muškarci do sada su bili njeni promašaji. Ajde jednom da i ona bude srećna, vesela i ispunjena. Ne zameram joj ništa, i ne mogu jer je punoletna. Došla je na dva dana u Beograd i vidim da sva sija. Stalno se dopisuje sa Pecom i samo se zivkaju. Rekla je da joj je lepo, a ja sam joj rekao okej, ali nemoj posle da bude ovo ili ono. Nemoj da mi se vratiš uplakana."

foto: Printscreen/Instagram

Šta ti je Peca rekao?

"Iskreno, Peca me je iznenadio, jer sa njim nikada nisam pričao o devojkama, već su naše teme bile utakmice i tako nešto opušteno. On o rijalitiju nikada nije pričao jer njega to ne zanima. Rekao mi je da je ova veza ozbiljna, da nije šala, avantura ni sprdačina i šema za dva dana. Da su se zaljubili i da ne brinem. Izvinio mi se što su mi radili iza leđa. Ja o njemu ne mogu ništa ružno da kažem."

Bio si protiv Janjuša jer je bio oženjen, a protiv Pece nisi?

"Pa jesam bio protiv Janjuša jer je bio oženjen, ali je on i vređao javno moju Maju, govorio joj da je glupača, ludača, pa je udarao i tukli su se. On nije bio džentlmen. Poslao je 3.000 dinara za abortus. Pa na šta to liči. Nije se ni na telefon tada javljao. Ma pusti me tih njegovih fora. Car je bio još veći klošar, Maja mu je organizovala i platila rođendan, a on posle pravio aferu sa Dalilom. Nije džabe tada moja ćerka lupala glavom o vrata i pravila haos. Ovo sa Pecom je nešto drugo."

foto: Printscreen/Instagram

Jel strahuješ da Aleksandra Subotić sada može nešto da napravi Maji?

"Čuo sam se ja sa Aleksandrom odmah kada se sve ovo saznalo, mnogo mi je žao te devojke. Ona me je pitala Taki šta mi ovo uradiše, ja sam bio iskren prema njoj i rekao sam joj da ništa ne znam i da ništa nisam ni primetio. Ja tom detetu ne želim zlo, jer smo se baš družili. Video sam da je odmah odletela dole u Crnu Goru sa decom, ali znate šta ovo je 21 vek, valjda je civilizovana i shvata da nema šta više da uradi tu. Sa druge strane, moja Maja je tukla i Janjuša, mada Aleksandra je miroljubiva, pa se nadam da neće doći do okršaja."

foto: Printscreen/Instagram

Jel tačno da je Dalila pokušala da stupi u kontakt sa tobom?

"Da, ona je za Novu godinu kada sam ulazio u riajliti, kao sagla se da pomazi Lea, ali ja nju ne šljivim. Dalila je jedan namazani folirant. Ona i ovaj Car su za mene dva idiota koji su kao držali kadar i gde su sada, nema nigde ni njega ni nje. Ona se zavukla u onaj Šepak, a ovaj u svoju Crikvenicu. Pa ovaj Anđelo i Sandra koliko su dana bili zajedno napolju, ni tri cela. Znači da je sve to unutra bilo lažno. Ja kada sam se pojavio na žurci svi su pobegli od mene. Jedino sam prišao Dejanu da mu čestitam pobedu i hvala bogu dečko se spasao."

Jel ti žao bar malo Dalile?

"Saosećam sa Dalilinim ocem Husom, nije mu bilo lako da gleda ćerku sa Carem i šta joj je sve radio. Pljuvanje u lice, davio je, šutirao je, tukli su se non stop... A što se tiče Dalile, ne nije mi žao što je ostala sama na finalnoj večeri ko jadnica neka. Ona i jeste jadna, ali pare su joj u džepu. Ona je diskvalifikovala moju ćerku i zbog nje je moja ćerka izašla u suzama iz Zadruge. Zato me ta Dalila koja je udata spavala ispred muža sa drugim, uopšte ne zanima."

foto: Shutterstock, Printscreen/Pink TV

kurir.rs/star

Bonus video:

09:13 Taki ponovo šokira Ponosan sam na ćerku iz ljubavi je sa partnerom svoje drugarice