VELIKA ISPOVEST STEFANA KARIĆA! Spomenuo VENČANJE sa Misicom, a onda progovorio o snimku sa Marijanom Zonjić, ovo je ISTINA!

Zadrugar Stefan Karić progovorio o planovima sa devojkom Jovanom Ljubisavljević, pa je otkrio kako joj je objasnio snimak iz ekonomskog dvorišta sa Marijanom Zonjić.

Kako je izgledao tvoj suster sa Jovanom?

foto: Printscreen/Zadruga

- Imali ste prilike da vidite kako je izgledao taj susret, kada je bilo finale, jako čudan osećaj. U tom trenutku nisam imao osećaj da idem kući, mislio sam došli su da me vide pa se ja vrađam u belu kuću a oni idu našoj. Kada sam ustao ujutru shvatio sam i bio sam svestan da sam ustvari u našoj kući i da je Jovana pored mene i da nam se ostvarilo sve što smo maštali.

Da li si nekada Jovanu uporedu sa nekom bivšom devojkom?

- Nisam nikada, ona je totalno drugačija od svih mojih bivših devojka, ni jedna me nije volela kao ona.

foto: Nenad Kostić

Da li ti je ona nešto zamerila u rijalitiju?

- Nismo stigli da pričao o tome, mislim da me malo više štedi jer sam izašao pre dve nedelje. Mislim da imam svašta da mi zameri, ali je to normalno jer sam 10 meseci bio tamo, pa nije moguće da nemam baš ni jednu grešku ili da joj neke stvari nisu zasmetale. Sada uživamo u našoj ljubavi i ne želim da nam bilo ko poremeti. Ona vidi da ja još nisam dobro, adaptiram se na ljude. Neverovatno je povesti 10 meseci u onom prostoru bez posledica, imam ih sigurno i ja.

Da li planirate da se osamite i da stanete na “ludi kamen”?

- Plniramo da se osamimo, ali to venčanje će jednostavno biti neko iznenađenje, ne mogu sada to da oktrivam. Ali stvarno nigde ne žurimo, sve u svoje vreme polako, izašao sam tek i ne može sve odmah. Ali očigledno svi očekuju sada da se venčamo pa da uđemo u Zadrugu i da se rezvedemo.

foto: Nenad Kostić

Pricao su o porocima svoga oca, da li je o njemu smetalo i šta ti je rekao?

- To je njegov život, prošli smo svašta i ja kroz njegov i on kroz moj. Tu su neke životne sitacije, gde sam ja naučio njegovo to iskustvo. Zasmetalo mu je to što sam na takav način to pričao,da on to nije spomenuo ne bih ni ja nikad ništa rekao. On se javno obraćao ljudima, savetovao ljude koji su u tim problemima. On jako dobro može da posavetuje nekoga. Ja bih voleo da on ode u neku emisiju da ispriča soju priču . Ali možda ga ja na mom jutjub kanalu gde će ispričati sve, pa bih voleo da započne neki vid savetovanja, kako bi uputio te ljude u pravi smer.

Kako si Jovani objasnio snimak sa Marijanom Zonjić iz ekinomskog dvorišta?

- Kako da joj oblasnim? Videla je posle dve nedelje šta je istina, jedino je te dve nedelje imala veliki pritisak jer nije pušten snimak kako je sve izgledalo. Jedino što su možda moji komentari bili malo neprimereni,nisam trebao, ali šta da se radi nisam ništa loše uradio.

foto: Premijera

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:03 Karić pokazao šta je kupio posle Zadruge 5