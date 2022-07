ANĐELA ĐURIČIĆ U VEZI SA FRANOM PUJASOM?! Zadrugarka priznala u kakvom su odnosu: Dečka ću čuvati kao ZMIJA NOGE! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić i Anđela Đuričić došli su u emisiji gde je trebalo da bude i Mina Vrbaški, koja se nije pojavila.

Voditeljka je odmah otkrila o čemu je reč, a potom je Anđela raskrinkana pred svima.

- Dobro veče, večeras znate ko su moji gosti, ali ne u punom sastavu. Moji gosti Anđela Đuričić i Mensur Ajdarpašić. Mina Vrbaški je trebala da dođe večeras, rekla je da je zakasnila na avion i da je sprečena gostuje u večerašnjoj emisiji. mensure, dodsta se govori o tvom ljubavnom životu i devojci koja se našla u tvom okruženju, kao i o vezi tvoje bivše, Milice - rekla je Dušica.

- Bila je neka devojka u mom društvu, ali nismo zajedno. Bilo ih je više. Video sam tu vest, nisam proveravao da li je to tačno, sa srećom ako jeste - rekao je Mensur.

- Mina ima novog dečka, kako to komentarišeš? - upitala je Dušica.

- Priča se da je on moj drug, ja ne znam ko je on. Desilo se da smo bili u istom klubu to veče. Bilo je nekoliko momaka u društvu u kom je bila ali nisam zagledao koji od njih je njen momak - kazao je Mensur.

- Anđela, pričalo se o tvom druženju sa Franom, rekla si da ste samo prijatelji. Mensur te hvali po izlasku, to su teme o kojima se govori - rekla je Dušica.

- Da, dobri smo nakon izlaska, sada smo u dobrom odnosu - rekla je Anđela.

- Dobri smo, čuo sam da ima dečka, priča se ovde po Beogradu, ne znam da li je to istina - rekao je Mensur.

- Problem je jer ja ne smem ni sa kim da se družim, a da se ne protumači da sam sa tom osobom. Misli se na Frana, on mi je samo prijatelj. Kada budem imala dečka, čuvaću ga kao zmija noge, neću želeti da ga predstavljam javnosti - dodala je Anđela.

Čak se i Fran za Pink.rs oglasio i potvrdio da mu je Anđela samo prijateljica.

- To je tipična laž, potvrđujem sve što je Anđela rekla. Mi smo se videli dva, tri puta na piću. Družimo se, prijatelji smo i ostaće tako - izjavio je Pujas.

