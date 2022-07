MENSUR MUVA DEJANOVU ALEKSANDRU?! Ajdarpašić otkrio sve tajne posle Zadruge, evo da li ima devojku i šta misli o Caru i Kariću!

Bivši rijaliti učesnik Mensur Ajdarpašić odgovorio je na pitanja koja zanimaju sve.

On je pomenuo svoje bivše devojke, otkrio da li ima novu izabranicu, pa i u kakvim je sada odnosima sa Stefanom Karićem.

Da li si ikada voleo Milicu?

- Naravno da jesam, nekad.

Da li planiraš da se vidiš sa Dejanom?

- Nisam isplanirao ništa, nemam ništa u planu.

Kad će se desiti tvoj razgovor sa Stefanom Karićem?

- Kad bude bilo vreme za to, ako treba da dođe do toga, doći će. Ako treba da dođe, doći će spontano, nećemo da forsiramo, da silimo.

Kada možemo da očekujemo neku pesmu od tebe? Da li da očekujemo neku saradnju sa Bubom i Džalom?

- Uskoro, vrlo uskoro. Buba i Džala su moja braća, a da li može da se očekuje saradnja, ja sam rekao da bih ja morao još da napredujem, da bih ostvario saradnju sa njima, tj. ja želim da se potrudim za tako neke stvari.

Da li je istina da te fanovi izdržavaju? Kako komentarišeš to što te je Dalila prozivala za to, a onda uzela 1.000 evra od fanova?

- Ne, nije istina. Od Dalile ništa novo, ali što se tiče tih stvari i mene, stvarno ne.

Da li si konačno srećan u vezi?

- Nemam vezu, nemam devojku, srećan sam.

Zbog čega ste se ti i Mina zapratili na Instagramu?

- Ne znam zašto smo se zapratili, bolje pitajte nju zašto me je zapratila, a zašto sam je ja zapratio, verovatno zato što sam nešto slučajno tamo, ne znam kako je došlo do toga. Ne bih da pokvarim nešto što je ona...

Zašto dozvoljavaš da tvoji (fanovi) vređaju Osmana i da li možeš da ga pogledaš u oči?

- Mogu da ga pogledam u oči, jer ga ja ne vređam. Ja ne mogu da utičem na ljude, ja sam milion puta pisao koliko sam mogao, gde sam stigao, ali ja tu ne mogu da promenim ništa. Oni mene ne slušaju, kad se ne slažu sa mnom, to je rasulo. Ja ne mogu da ih kontrolišem i da upravljam tim. Da mogu, drugačije bi moj život tekao, stvarno nije do mene. Šta mogu da učinim, mogu. Ja nisam neko ko pije kafu sa tim ljudima koji me podržavaju.

Da li planiraš da se vratiš sportu?

- Ja sam u sportu, nisam nikad izlazio iz sporta. A aktivno ću se vratiti sportu skorijih dana.

Aleksandra Nikolić te otpratila, a ti i dalje lajkuješ njene slike.

- Stvarno? Sad ću da proverim, stvarno nisam znao. Tek sad vidim da me je otpratila, nisam znao. Zašto ja nju ne bih pratio, nemam ništa protiv nje, niti sam bilo šta uradio pogrešno. Ne znam kakav ona ima problem, ja nemam nikakav, niti da pratim, niti da lajkujem, zašto ne bih? Nemam nikakvu lošu nameru, ja nisam momak koji to radi - dodao je Ajdarpašić, koji je izvadio telefon i proverio ovu informaciju.

Kakav je sada odnos tebe i Cara, obećavao si da ćeš ga sačekati na kapiji, što nisi?

- Ma, taman posla, šta me briga... Nismo izgladili odnose, nema tu šta da se izgladi, nema šta da se izgladi, zamisli kad bih se ja bavio takvim glupostima, to me ne zanima. Imam svoj život.

19. Da li misliš da ti je Karić prijatelj?

- Zašto ne bih mislio? Meni ni Osman, ni Kristina nisu ništa učinili, prema meni se nisu ogrešili da ja znam. Možda su ljudi videli nešto što ja nisam. Nema potrebe da se nastavljaju svađe, nesuglasice, nema razloga za tim - rekao je Mensur.

