KAD STIGNU PAPIRI, DELIMO NA POLA! Dalila o razvodu od Dejana, kajanju zbog Cara, pa priznala da li je spremna za NOVU VEZU!

Dalila Dragojević, učesnica "Zadruge 5" progovorila je o Filipu Caru, ali i razvodu od Dejana Dragojevića.

Ona je iznela i svoje buduće planove.

Kada ideš na odmor?

- Sutra idem na more. Marijana je već kod njenih, čekaće me na aerodromu sa našim društvom. Letovaćemo u Budvi, pa ćemo posle da produžimo, do kada i gde, videćemo. Došlo je vreme za odmor posle svega - pričala je Dalila sa osmehom na licu.

Napravila si dosta promena na sebi, frizura, izgled... Da li to znači da se pojavila nova Dalila?

- Jao, ja sam 12 godina imala svoju prirodnu boju kose i u "Zadruzi" sam odlučila da ofrabam šiške, a nakon izlaska sam izvukla pramenove, tu je još moja prirodna boja kose, ali morala je neka promena. Smršala sam 20 kilograma, imam promene, a sada da li su dobre ili ne, za mene su okej - rekla je Dalila.

Da li to znači da si spremna za novu, veseliju vezu?

- Nisam spremna za vezu još, u "Zadruzi" sam se zaletela i videli smo kako se to završilo. Nisam spremna za vezu dok ne budem skroz čista sama sa sobom. Moram da kažem da vezu sa Carem shvatam kao lekciju, ima tu i kajanja, ali od kajanja nema ništa, to je lekcija koju sam naučila tek nakon Zadruge - rekla je Dalila.

Razvod? Šta se tu dešava, ima li papira?

- Ništa nisam dobila, ništa mi nije uručno, ništa nisam ni tražila. Sve je ostalo onako kako smo izašli iz "Zadruge". Mene niko nije ni za šta obavestio. Kada stignu papiri, delićemo pola-pola - rekla je Dalila i nasmejala se.

