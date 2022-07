BILA SAM DOBRA ŽENA DEJANU! Dalila otkrila kako reaguje na kritike, nema dana kada je ne vređaju preko mreža! (VIDEO)

Dalila Dragojević, učesnica "Zadruge 5" koja je osvojila drugo mesto priznala je da li je bila dobra žena Dejanu.

Gledateljka koja se javila otkrila je da joj je Dalila bila favorit.

- Dalila je bila moj favorit, samo ja nisam bila u situaciji da pošaljem poruke za nju. Imala sam par kritika za nju, ali nema veze. Mi smo ovde da pitamo goste neke stvari - rekla je gledateljka.

- Dalila mi se sviđa kao jedna prava žena. Jaka je, prebacila je brdo briga sa svoji leđa. Da se to desilo napolju kao što se dešava inače, fizičkih kontaktata više ima napolju, sigurne kuće su pune zbog toga. Ja sam sama odgajila sina, ne sme da se pređe nivo tolerancije, i da se nešto trpi zarad deteta, ja sam to presekla - pričala je gledateljka pa pohvalila Karića.

- Jako fin i kulturan dečko koji je svima pomogao, ali ne sme niko da se vadi na zatvoren prostor - rekla je gledateljkla.

- Dalila jesi bila dobra žena, supruga? - upitao je Milan.

- Tih pet godina jesam, ovo šta se desilo, desilo se, ali tih pet godina sam bila sve za njega i radila sve za njega. Teško, stigle su me neke stvari, kritike su me stigle i sada mi je normalno što me kritikuju - rekla je Dalila.

