VRAČ POMOGAO JANJUŠU DA SE VRATI ŽENI: Zamađijali su me, a čovek iz Subotice mi sve skinuo! Evo šta mu se desi kad vidi SILIKONE

Marko Janjušević Janjuš otputovao je sa bivšom suprugom Enom i ćerkom Krunom na Crnogorsko primorje, gde zajedno uživaju u čarima leta, a na svu sreću dole nije sreo bivšu devojku Maju Marinković. To bi mu sada najmanje trebalo budući da se pre odmora Janjuš vratio u porodični dom, pa uveliko kolaju priče da su on i Ena na korak do pomirenja.

"Živim kod Ene, može se reći da živimo zajedno. Ena i ja funkcionišemo zaista nikad bolje, ali ne spavamo u istom krevetu, ja spavam sa Krunom, to je njena želja, nisam dugo bio tu. Ena i ja nismo bili intimni otkako sam je prevario. Iskreno, ne mogu da verujem da je ona mene primila nazad u kuću. Ona nikad ništa loše nije rekla o meni, nikad se nije mešala ni u šta. Ona je najbolja majka i žena", otkrio je Janjuš i priznao da je nedavno išao kod vrača da mu skine magiju i učini da više ne gleda devojke sa silikonima.

"I dan danas verujem da me je neko zamađijao, bio sam kod nekog čoveka, pa mi je skidao sve to. Otkad mi je skinuo te magije, ni sa jednom devojkom koja ima silikone nisam bio. Išao sam tamo negde kod Subotice, čovek mi je pomogao i sada kad mi neko spomene silikone nije mi dobro", kaže Janjuš.

