ŠTA ĆE DALILI POLA IMOVINE KAD SAM JOJ JA DAO CELU?! Dejan ne štedi bivšu, Cara planira da POLJUBI, a veza sa Aleks mu je TOP!

Dejan Dragojević otkrio je kako se oseća pred susret sa Filipom Carem sa kojim ga je bivša žena Dalila prevarila u rijalitiju.

Dejan je bio nasmejan i raspoložen.

- Ne znam kako će biti, onako, kao i uvek. Nemamo mi oko čega da se raspravljamo. Možemo oko mišljenja, pa on meni, ja njemu, za svađom nema potrebe. Ako dođe do svađe, to nam je najmanji problem. Mi smo već bili u emisiji, ništa strano. Sad smo sami, možda se i poljubimo (smeh) - rekao je Dejan.

Da li si gledao emisiju kad su Dalila i on bili gosti?

- Nisam, gledam da mozak odmorim od rijalitija. Malo nešto ispratim, gledam da prebacim - rekao je Dejan.

Dalila je rekla da će tražiti pola imovine?

- Šta će joj pola imovine, kad sam joj ja dao celu? Nema pravo niko nikome ništa da uzima, niti ću ja šta da tražim od nje, niti ona treba da traži nešto od mene. Neka živi život - rekao je Dragojević.

Da li si možda video današnje vesti, svi bruje o tome da je navodno ušla u vezu sa Anđelom?

- Pa, nisam. U suštini, ne interesuje me to, svako živi svoj život. Kako će zetko to podneti? - našalio se Dejan, pa dodao:

- Koga boli uvo više.

- Da li ste ti i Aleks isplanirali odmor?

- Planiramo jedno desetoro dece do kraja septembra... Planiramo sve, ali imamo emisije, idem u sedam ujutru u Novi Sad, dok legnem, pa opet Beograd, pa opet Novi Sad. Više sam u kolima i na auto-putu. Treba da se organizujemo malo bolje, kod nas je topina, sve je okej, najnormalnija veza - istakao je Dragojević.

