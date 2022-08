ELENA KITIĆ VARALA FRANA? Bivši zadrugar otkrio sve DETALJE raskida sa Miletovom ćerkom, OVOME SE NIKO NIJE NADAO!

Fran Pujas je otkrio da ga je Elena Kitić varala tokom njegovog boravka na velepnom imanju u Šimanovcima.

U jednoj televizijskoj emisiji Fran je progovorio o bivšoj devojci i izneo dosad nepoznate detalje njihovog odnosa, istakavši da ga je popularna pevačica varala sve vreme.

foto: Printscreen RED tv

- Iskreno, nemam pojma šta se izdešavalo, nešto jeste, ali ja sam siguran da je to istina jer imam dokaze i imam informacije od njenih bliskih ljudi da je to istina. Ne bih to previše komentarisao, neka su srećni i to je to - rekao je Fran, koji je ipak odlučio da ostane džentlmen do kraja, ali je evidentno da se radi o neverstvu, za koje ima i dokaze, kako prenosi Republika.rs.

- Nebitno šta imam, još je njena vrlo bliska osoba to meni rekla. To je sve što ću zasad reći - istakao je bivši zadrugar, pa se prisetio kako je funkcionisala njihova veza iako su za neke bili nespojiv par.

Podsetimo, ovaj popularni dvojac dugo su krili njihovu vezu od očiju javnosti, sve dok Fran nije dobio video-čestitku od Elene za Novu godinu.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić, Printscreen/Paparaco lov

Kurir.rs/ Republika

