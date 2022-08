NUDILI SU MI NENORMALNE PARE! Reper progovorio o ulasku u Zadrugu: Već bio u rijalitiju, dobio ŠOK PONUDU!

Javnost je Nemanju Đerića Đeksona upoznala u rijalitiju "Zadruga", a on je sada istakao da više nikada ne bi pristao da bude deo takvog šou programa.

- Kada sam bio u rijalitiju to je bilo novo i nismo znali gde idemo. Nije bilo toliko krindž kao sada. Sada bi me bio blam da uđem u rijaliti, ne bih u životu tamo otišao da se patim. Mislim da to nije dobro mesto i da su tamo loši ljudi - rekao je Đekson, koji priznaje da se kaje zbog svog učešća u rijalitiju.

foto: Pritnscreen

- Kajem se zbog svog učešća u "Zadruzi". Ne čujem se sa bivšim devojkama iz rijalitija. Čujem se sa Matejom Matijevićem zbog muzike - otkrio je Đekson.

Bivši zadugar rekao je da je ranije dobijao ponude da ponovo uđe u "Zadrugu", kao i da mu je ponuđen ogroman novac za to:

- Dobio sam ponudu da uđem i nudili su mi nenormalne pare koje sam mislio da nikad neću videti. Sada je drugačije, jer super zarađujem - rekao je reper.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:28 Otkrivamo pozadinu odnosa Anabele i duplo mlađeg pevača