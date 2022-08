NIJE SE NI RAZVELA A VEĆ ZAPROŠENA: Dalilu Dragojević zaprosio IMUĆNI dečko, a ovo mu je starleta odgovorila

Dalila Dragojević, koja se iz Crne Gore vratila u Beograd, otkriva da je njen novi dečko toliko lud za njom da već želi da se oženi, kao i da je jako imućan i uticajan čovek.

Dragojevićeva se hvali se da je našla bogatog momka koji posle samo dve nedelje ljubavne veze želi brak s njom!

- Ja još nisam spremna ni za vezu, a on hoće sve sa mnom! Želi da se oženi! Pitala sam ga: "Da li si svestan da sam tek izašla iz braka? Ne ide to tako..." Ali on se zaljubio, odlepio je! A ja još nisam, mada su počeli da se stvaraju leptirići... Mnogo mi je lepo s njim, ali neću još da se u javnosti pojavljujemo zajedno. Reći ću samo da ga zovem Gringo, da ima veze sa Bosnom, da ima mnogo više od jedne jahte... Ali sve to nije važno, već kakav je prema meni. Uskoro zajedno putujemo na jednu egzotičnu destinaciju - kaže Dalila i dodaje da njenog momka ne zanima njena prošlost.

- Prihvata me takvu kakva jesam i ne zanima ga šta se desilo u "Zadruzi". Ispratio je kompletna dešavanja, brak sa Dejanom i vezu sa Filipom. Rekla sam mu da ne želim da se zalećem kao sa Filipom...

Dalila tvrdi da je više ne zanimaju ni bivši muž, ni bivši ljubavnik.

- Naravno da sam Dejana više volela, ali najveću zaljubljenost sam osećala prema Filipu. Zbog njega sam ostavila čoveka kojeg sam volela, ali ne kajem se, takva mi je sudbina. Više se ne bih javila ni jednom, ni drugom!

