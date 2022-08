PČELAR, RIJALITI IGRAČ, KUVAR, SVINJAR: Miki Đuričić sad želi da bude TRAVAR, evo u šta ulaže 30.000 evra

Bivši zadrugar Miki Đuričić prijatno je iznenadio naciju u poslednjoj sezoni "Zadruge" jer se ponašao uzorno, a sada ulaže 30.000 evra u privatni biznis!

Naime, Miki, koji je promenio nekoliko zanimanja, prvo je bio poznat kao pčelar, zatim rijaliti igrač, pa voditelj i kuvar, i uzgajivač mangulice, već neko vreme u mestima nedaleko od Kupinova, u kom trenutno živi, razgleda placeve da bi našao najpogodniji za bavljenje stočarstvom i rasadom biljaka, što mu je, kako je jednom pomenuo, velika strast.

- Miki već neko vreme sređuje porodičnu kuću u Kupinovu, u kojoj trenutno boravi s porodicom, a onda se seli sa suprugomi ćerkicom u drugo selo. Ne želi previše o tome da priča, znate kako je već u selu, odmah se traže razlozi za to što ide od kuće, ali u porodici je sve kako treba. On sad planira da uloži oko 30.000 evra u plac na kom planira da pokrene ozbiljan posao. Njemu je velika strast uzgoj domaćih životinja i raznih vrsta biljaka, a za to je potrebno mnogo prostora i ulaganja. On je doskoro pominjao to samo kao ideju, ali je sad rešio da sve sprovede u delo. Ima podršku oca, žene, a već je sve ugovorio s nekoliko prijatelja koji se razumeju u taj posao, koji će da mu pomognu za mašine i sve što mu treba - priča izbor blizak pčelaru.

Mikiju je, ako priča izvor, sada bitno da se dobro odmori od rijalitija, pa se baca na posao.

- Miki sada najviše vremena provodi kod oca u kući, nadgleda radove i igra se s ćerkicom. Selidbu planiraju tek na jesen, kad prođu vrućine, i imaju svašta u planu. Deset meseci je veliki period u rijalitiju, zato je on sad po ceo dan napolju, dolaze komšije iz celog sela, pričaju do kasno u noć, a obilaze ga prijatelji koje godinama nije video - kaže sagovornik.

Miki je nedavno otkrio i šta bi gajio na imanju.

- Planiram da se posvetim proizvodnji organske hrane, da gajim mangulice itd. To je neka moja strast, dosta se razumem i u biljke, ali gledam da spojim lepo i isplativo. Za sve je potrebno vreme, ne može odmah da zaživi, ali ako ste uporni i stvarno planirate da se posvetite tom biznisu, rezultati neće izostati - rekao je pčelar.

Supruga i dete me nisu promenili Đuričić tvrdi da za njegove promene nabolje nisu zaslužni članovi porodice, već to što je u rijalitiju bio s normalnim ljudima. - Nisu mene supruga i dete promenili. Otac je rekao mojoj ženi da me je ona promenila, ali mu je objasnila da sam uvek bio ovakav, nego reagujem u zavisnosti od toga kakvi ljudi su oko mene. Pričala mu je da zna sa mnom. Evo, u ovoj sezoni sam se družio s normalnim ljudima i nije bilo problema. Kad je čovek nenormalan, i ja sam nenormalan. U prethodnim sezonama sam pravio budalaštine samo takve. Onda sam shvatio da nema potrebe da pravim takva sranja. Najmanje sam ponosan na to što sam udarao ženama šamare i tukao ih štakama - kaže Miki.

