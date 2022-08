RAZVOD DALILE I DEJANA I DALJE TRAJE! Dragojević sad otkrio detalje, evo zašto se sve ODUŽILO, a sa bivšom ZAVRŠIO ZAUVEK!

Dejan Dragojević se osvrnuo na svoju pobedu u rijaliti programu "Zadruga 5" i iskreno priznao da li je zasluženo odneo prvo mesto u rijaliti šou programu.

Zvaničan razvod Dalile i Dejana

- Zvanično ne, mislim zvanično da. To znači da papiri nisu skroz gotovi, a zvanično da znači da sam ja završio sa tom osobom zauvek. Taj brak je potpisan na kanti, a što se procedura odužila to zaista nije do mene - kratko je komentarisao Dejan.

Raskid Anđela Ranković i Sandre Rešić

- Anđelo je fin momam, ali mislim da ga je rijaliti uzeo pod svoje i nije znao više ništa. Pokušavao je da spusti loptu ali nije mogao jer ipak to je velika psihološka igra. Što se Sandre tiče, ona je dovoljno rekla o sebi. Za sve je imala komentar kako smo mi tamo prcparada koja će se razići posle dva dana, a na kraju je ipak ispalo da je ona raskinula nakon 48 sati - ističe bivši rijaliti učesnik.

Raskid Dalile i Cara

- To niko nije očekivao (smeh). Oni raskidaju ili ne raskidaju to je nešto njihovo... Što se mene tiče samo što dalje od mene, vidimo se u narod pita i to je sasvim dovoljno - bio je kratak rijaltii pobednik.

Aleksandra postaje deo porodice Dragojević

- Mama ju je odmah prihvatila, pala na kolena i viče sine ženi se odmah (smeh). Tako da ja kako nađem novu devojku tako se odmah ženim. Šalu na stranu, svi su je prihvatili, ja sam presrećan što je tako i sve u svemu jedna pozitivna atomosfera i samo će iz dana u dan ići još bolje.

Pobeda Dejana Dragojevića u Zadruzi 5

- Moja pobeda nije samo u smislu ljudi glasali i ja pobedio. U suštini tako je bilo, ali kada sam čuo one brojke i statistike i biti prvi u takvom formatu je zaista neopisiv osećaj. Kada sam izašao na binu i kada sam čuo da skandiraju moje ime, to je bilo kao kada Ronaldo izađe na stadion pa svi viču njegovo ime u glas, eto tako sam se osećao. Moja pobeda je što sam se vratio kući i što sam dobio priliku za nov život - završava Dejan za emisiju "Zadrugari na skeneru".

